Lívia Guzzo abre cafeteria em food hall a céu aberto na Zona Sul

O Complexo Quintal Dona Irena está com novidade. Agora, Lívia Guzzo Sweet Coffee faz parte do food hall do bairro Tristeza. Duas vezes premiada como o melhor bolo de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul, a confeitaria fechou as portas da loja física no início do ano, o que gerou forte comoção por parte dos clientes. Esse foi um dos principais motivos para levar a operação ao Complexo, segundo a empreendedora Lívia Guzzo, 25 anos, nome por trás da confeitaria, que, agora, funciona também como cafeteria em formato pocket.



Lívia explica que o vínculo criado com os clientes durante o funcionamento da confeitaria sempre foi muito forte e próximo e, segundo ela, o Quintal Dona Irena possui essa mesma proposta. “Tudo aqui tem essa pegada mais próxima, o dono fica aqui cuidando de tudo. É o empreendedorismo aliado ao carinho , que é o que eu não quero perder”, ressalta a empreendedora. Agregando a cafeteria, o cardápio sofreu alterações. Com as opções de doces e de bolos reduzidos, os cafés e salgados se somam ao cardápio do negócio. “Colocamos o que o pessoal mais pedia, mais gostava, e o que é mais prático para gente também”, pontua.

Mesmo com a redução de alguns itens do cardápio, os queridinhos do público não ficaram de fora. “O que não podia tirar são os bolos. Agora, a ideia é consumir na mesa, mas também temos os bolos à pronta-entrega para o pessoal comprar e levar”, explica. Com destaque para os sabores mirtilo, cenoura e chocolate, o bolo é o carro-chefe do empreendimento, e, segundo Lívia, ganhou o coração e a fidelidade do público, que, inclusive, ajudou o negócio a ganhar o prêmio de melhor bolo da cidade. “Descobri que era por voto popular e fiz uma megacampanha”, conta Lívia sobre o apoio da clientela.