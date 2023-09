Sagu, erva-mate e polenta com costela: pastelaria de Porto Alegre lança sabores para celebrar o mês Farroupilha

Conhecida pela sua massa diferenciada e variedade de sabores, a Usina do Pastel está há 17 anos no mercado conquistando a clientela porto-alegrense com seus pastéis. Durante o mês de setembro, pensando em celebrar a revolução Farroupilha, o empreendimento lançou três novos sabores sazonais, inspirados na cultura gaúcha. São eles: costela com polenta, branquinho com erva-mate e sagu com creme - a estrela da festa.



Os sabores são oferecidos em um kit de três mini-pastéis, chamado de Trio Farroupilha, que é vendido em um valor de R$ 19,90. "Botamos um valor mais acessível, porque a ideia é que todo mundo prove. Pode ser que a pessoa não vá gostar de todos, mas é uma coisa diferente", conta Shana Poletto, dona da Usina do Pastel.

A ideia dos sabores surgiu da própria empreendedora. Apaixonada por cozinha, Shana bota a mão na massa e, com a ajuda de seus funcionários, cria as novidades do empreendimento. "Adoro cozinhar a polenta dentro de uma carne. Foi isso que fiz e o pastel ficou ótimo. O de branquinho, para não ficar muito amargo, usei uma erva mate com chá na composição, daí tem um gostinho de menta no fundo", conta a empreendedora, explicando o processo de criação das novidades.



Comemorar o mês da Revolução Farroupilha já virou tradição da Usina do Pastel. Essa já é a quinta edição da ação. Em cada ano, a pastelaria tenta adicionar novos sabores. Porém, nem sempre é possível: o pastel de sagu com creme caiu no gosto da clientela, que não iria aceitar celebrar sem a iguaria, garante Shana, que reuniu, neste ano, três dos sabores favoritos dos consumidores. " O sagu é o sabor de maior sucesso nos últimos anos . Até já pensei 'deu de sagu esse ano', mas daí vai chegando perto da data, um mês antes, o pessoal começa a perguntar. Então, virou uma tradição: todo mês de setembro, tem que ter o pastel de sagu", conta a empreendedora.



Além dos três sabores pensados para o evento, setembro traz outra novidade para a Usina do Pastel. Se trata do pastel gateau de sagu com creme. O prato oferece um mini-pastel de sagu, acompanhado de uma bola de sorvete de creme e banhado em uma calda de redução de vinho - tudo para lembrar a clássica sobremesa francesa com o toque gaúcho.





Essas edições sazonais são comuns na Usina do Pastel e, se os novos sabores agradarem os clientes, eles podem virar sabores oficiais no cardápio.



"Teve um pastel de alfajor, que fizemos como novidade em um mês, que acabou ficando. Também teve um de banoffee que foi pro cardápio principal", explica Shana.

Informações gerais



A Usina do Pastel é localizada na avenida Cristóvão Colombo, nº 2592 e opera de segunda a segunda das 11h às 23h. O empreendimento oferece opções à la carte, pastéis congelados para levar e também atende por delivery, através do aplicativo Ifood.