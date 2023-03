Empreendedor gaúcho expande negócio e abre terceira hamburgueria em Porto Alegre

Inspirado pela cultura de cidades do interior dos Estados Unidos, o empreendedor Marcelo Libel, nome à frente de diferentes negócios gastronômicos na Capital, como as hamburguerias Tio Burguer e Sobrinho, o delivery de comida mexicana Burro Burritos, a marca de comida judaica Moishe’s Deli, entre outros, acaba de inaugurar a MANA, hamburgueria focada em pequenos sliders, tipo de hambúrguer tradicional dos EUA.

O insight para abrir o novo espaço surgiu a partir da série Twin Peaks, produção norte-americana dos anos 1990 que conta a história de um detetive do FBI em uma cidade do interior. Na série, os personagem são vistos, constantemente, em um café local comendo os famosos sliders. “É um produto um pouco diferente, o Tio é um hambúrguer mais alto, de 100g, o Sobrinho tem duas carnes menores, de 40g, e a MANA é inspirada nos Sliders, são esses hamburguinhos que tu comes em porções de dois ou três, para reunir a galera e comer , lá nos EUA tem até para vender no mercado, congelado em porções de 10, 12 sliders”, explica Marcelo, que já trabalhava com o formato em outra operação, mas quis aprimorar a ideia criando uma marca voltada só para o lanche. “Queria fazer exatamente como eles fazem nos Estados Unidos, o pão exatamente como é feito lá, o queijo, todo o processo. O vapor vai em cima da carne e é ele que molha o pão, que não é selado, são alguns detalhes pequenos, mas que mudam todo o gosto”, pondera o empreendedor.

Acumulando experiência na área, Marcelo acredita já ser especialista quando o assunto é acrescentar faturamento sem grandes alterações na logística da operação. “Já tinha tudo aqui, então é mais uma forma de incrementar o faturamento. Não vou criar uma galeteria aqui porque não tem equipamento para isso, mas outras marcas de hambúrguer, sanduíche, a gente consegue comportar sem gastar mais”, afirma o sócio e proprietário de mais de sete negócios gastronômicos na capital gaúcha.

Com dois meses de funcionamento, a MANA opera apenas por Ifood e tele-entrega, mas a previsão é abrir um espaço físico até maio, ao lado de outro negócio também comandado por Marcelo. “A ideia é dividir ambiente com o Sim Sala Bim lá no Bom Fim, ter alguma interação com o público lá, que também vai poder ir retirar”, adianta. O cardápio contempla seis opções de sabores, com sliders veganos e vegetarianos e o valor da unidade varia entre R$16,90 e R$19,90, já os combos com três partem de R$48,90.