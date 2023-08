Hamburgueria de Canoas temática de capivara chega a Porto Alegre

A Capim Burger é uma das novidades do bairro Rio Branco em Porto Alegre. Mas, antes de chegar à Capital, a marca conquistou - e ainda conquista - a clientela de Canoas. A hamburgueria está localizada na rua Açucena, nº 1258, e aposta na temática de capivara para se diferenciar no nicho.

O negócio estampa essa ideia em bichinhos de pelúcia, camisetas, rótulos e na decoração do ambiente. Apesar do conceito ter surgido com o viés de apresentar as carnes exóticas ao mercado, não são servidos hambúrgueres de capivara.

Charles Peixoto, Guilherme Lepke e Matheus Fortes são os proprietários da operação. Foi em 2020 que o trio deu os primeiros passos no empreendedorismo. Na época, muitas pessoas - algumas por necessidade devido à pandemia - também decidiram apostar no ramo, e a concorrência, como contam os sócios, estava em seu auge.

A solução foi diferenciar a Capim Burger das demais operações. O hambúrguer se manteve, mas os demais braços do negócio sofreram alterações. "O que virou a chave foi mudar a forma de se comunicar. Começamos a fazer vídeos engraçados, uma pegada mais de humor e menos de comida. Ter um hambúrguer bom é o mínimo, o resto fomos agregando", diz Charles, que acredita que a comunicação seja o principal diferencial da Capim Burger.

Mas o que realmente mudou os rumos da hamburgueria foi a mudança para Porto Alegre. Inaugurado em junho deste ano, o ponto na Capital, na rua Liberdade, nº 108, impactou - e muito - no faturamento da marca. A Capim Burger passou de uma receita de R$ 40 mil para R$ 150 mil mensais.

A expansão para novos espaços, contudo, não inibe o crescimento em Canoas, cidade natal do empreendimento. " Estamos construindo um polo gastronômico aqui na cidade. Porto Alegre já está mais consolidado, é bem mais difícil se inserir lá. Canoas também tem muitas opções, mas ainda dá para se destacar ", avalia Charles, valorizando a importância da Região Metropolitana para a operação. "Tem dias que não conseguimos comportar toda a clientela, até pensamos em mudar para outro ponto maior em Canoas", complementa.

Mas encontrar esse novo endereço tem sido um problema. "Em Porto Alegre, tu tens o 4º Distrito, o Rio Branco, a Cidade Baixa, a Zona Sul. Dá para se alimentar bem em diversos pontos da cidade. Em Canoas, não temos isso. Está tudo concentrando em um lugar só, entre a avenida Dr. Sezefredo e a rua Açucena", destaca o empreendedor, acrescentando que é na cidade que acontece toda a produção de insumos da Capim Burger.

Entre hambúrgueres tradicionais, smash burgers e vegetarianos, o estabelecimento oferece cerca de 15 opções de lanches. O destaque, nesse sentido, é o american burger, que leva duas carnes, uma fusão de queijo prato e provolone, maionese, cebola caramelizada, bacon e picles. Acompanhada de fritas, a alternativa custa R$ 39,00. Em breve, um hambúrguer com carne de jacaré deve ser adicionado ao menu.

No último sábado, a Capim Burger realizou a doação de 300 hambúrgueres para uma escola municipal de Canoas. "Para celebrar os três anos de Capim, iríamos fazer uma promoção superagressiva. Acabamos mudando de ideia e fizemos um projeto social, abordamos bastante esse tema", diz Charles.

Para além do fast-food, a Capim Burger possui drinks e cervejas autorais no cardápio, como a IPA com capim limão. A opção está precificada em R$ 18,00. A pelúcia de capivara, um dos souvenirs mais procurados pela clientela, parte de R$ 60,00. Outras lembrancinhas também estão disponíveis a partir de R$ 25,00.

Informações gerais

Em Canoas, a Capim Burger está localizada na rua Açucena, nº 1258. Já em Porto Alegre, na rua Liberdade, nº 108. O horário de atendimento nas duas sedes é o mesmo: de terça-feira a domingo, das 18h às 23h30min.