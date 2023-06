Brita abre nova unidade em container no bairro Rio Branco

O Brita, bar que opera em espaço ao livre na Cidade Baixa desde 2020, está de casa nova. O negócio chega ao bairro Rio Branco, em Porto Alegre em uma operação dentro de um container no novo complexo da Melnick. Além do Brita, o Villa Beach conta com quadras de beach tenis, área kids e espaço pet.

Thais Gomes, empreendedora por trás da casa de festas Cucko e do gastrobar Spoiler, pontos já tradicionais da Cidade Baixa, conta que a ideia do Brita veio a partir das dificuldades em adaptar seus negócios às medidas sanitárias. Sem poder receber público, seus empreendimentos precisavam se reinventar. Foi aí que Fernanda Berté e Pedro Vieira entraram em cena. A dupla de empreendedores já produzia cerveja artesanal como hobby desde 2017 e eram os proprietários da cervejaria Casa 32. Pedro conta que eles já haviam tentado abrir uma sociedade com Thais no passado, mas o negócio acabou não indo para frente.

O tempo passou e o destino do trio se encontrou novamente. Com a necessidade de reinventar seus empreendimentos, eles juntaram as cervejas de Fernanda e Pedro com a experiência gastronômica de Thais e, assim, surgiu o bar que tem conquistado moradores e frequentadores do bairro mais boêmio da Capital. "O Brita era para ser uma ajuda para o Cucko e para nós também, emocionalmente falando. Abrimos um bar no meio da pandemia e o motivo principal disso era, justamente, para conseguirmos nos manter", conta Thais.



Inicialmente pensado para ser um projeto temporário, o Brita nasceu de maneira orgânica e, da mesma maneira, foi crescendo. O sucesso da sede na Cidade Baixa, localizada na rua Gen. Lima e Silva, nº 1037, fez com que a operação se mantivesse como permanente.

Expansão para o Rio Branco

do Villa Beach, complexo provisório lançado pela Melnick em um terreno do bairro Rio Branco onde será construído um novo empreendimento da incorporadora, o Brita foi convidado para comandar a operação gastronômica do local. Animados com a ideia, Thais, Fernanda e Pedro toparam, e, em cerca de um mês, o container do Brita foi criado.



Com um investimento inicial em torno de R$ 50 mil, a nova unidade tem como objetivo manter a essência do bar original, com o público consumindo ao ar livre, em cadeiras de praia, com o mesmo cardápio e preços do bar original. Entre os destaques do cardápio, estão as cervejas, drinks e hambúrgueres, que partem de R$ 23,00, com opções veganas e vegetarianas. Utilizando alguns aparelhos dos outros empreendimentos de Thais e com reformas feitas pelo próprio Pedro, o local tem a cara de seus donos: é possível ver o carinho que é colocado por trás de toda a operação. Com o tempo, a ideia de expandir o negócio foi ganhando força e, em maio deste ano, surgiu a primeira oportunidade.



Futuro do Brita no Rio Branco

Como o Villa Beach é um empreendimento temporário, o container terá que mudar de local em agosto de 2024. Mas isso não será um problema. A ideia do trio é que essa primeira experiência seja um teste para que esse novo modelo do Brita seja implementado em outros lugares. "Ele (o container) é fácil de tirar e de botar. Quando acabar aqui, conseguimos ir para outros lugares, para o litoral, por exemplo, que combina muito esse rolê cadeira de praia", conta Thais.



Localizado na rua Professor Álvaro Alvim, nº 400, a nova sede do Brita abre as portas nesta terça-feira (20), operando de segunda a sábado das 16h30min às 22h30min.