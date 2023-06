Melnick inaugura novo Villa Beach com quadras de beach tennis e áreas de lazer em Porto Alegre

Após o sucesso do Villa Beach na Alameda Marcílio, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, a Melnick inaugurou um novo espaço no mesmo formato, agora na Rua Professor Álvaro Alvim, nº 400. A atração foi reaberta no amplo terreno do bairro Rio Branco, onde futuramente será construído um novo empreendimento da incorporadora.

O espaço conta com três quadras de beach tennis, ambiente de convívio e lazer com área kids e espaço pet. O Villa Beach é a nova opção para a prática de esportes e diversão para toda a família na zona central da Capital.



A utilização das quadras de areia é feita mediante reserva e aluguel de horários. Para quem ainda está iniciando no beach tennis, é possível fazer aulas com instrutores e também locar raquetes e bolas, para quem não tiver os equipamentos para a prática do esporte.

O local ainda conta uma operação pop up da Brita, montada no estilo contêiner e que oferece diversas opções gastronômicas, em um amplo espaço aberto com cadeiras e ombrelones. A Pop Sport é a parceira que realiza o circuito kids Villa com atividades de entretenimento para as crianças. Já o espaço pet conta com a parceria da Pets Go. O local ainda oferece estacionamento próprio ao público.



A operação provisória segue o modelo já adotado pela Melnick em outros espaços onde serão erguidos empreendimentos da companhia, oferecendo às pessoas da região novas opções de lazer e entretenimento. Além disso, a empresa projetou diversas obras no entorno da área, como melhorias na via, renovação da escadaria, iluminação e paisagismo. Essas iniciativas integram o movimento I LOVE POA, que promove uma série de benfeitorias em espaços públicos da capital gaúcha.