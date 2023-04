Melnick , uma das maiores construtoras e incorporadoras da Região Sul, vem contribuindo diretamente para a transformação de Porto Alegre e região, a partir da aposta em empreendimentos diversificados e um mix de produtos residenciais, salas comerciais, shops e hotelaria. Com origem na capital gaúcha, a empresa alia seus projetos e lançamentos ao seu propósito de promover o desenvolvimento, qualidade de vida e o fortalecimento da relação das pessoas com os espaços urbanos.

Com uma história de 53 anos no mercado gaúcho, a Melnick é símbolo de solidez pela tradição nos lançamentos de produtos. E também responsável por fomentar o desenvolvimento econômico de Porto Alegre e região, com o lançamento de produtos que contribuem para o fortalecimento da economia.

A Melnick trabalha com uma gama completa de empreendimentos, atendendo aos mais diversos segmentos. Entre os produtos entregues que fomentam o trade de turismo e hotelaria destaca-se o Park Plaza Moinhos 1903 - parceria com o Grêmio e a Atlantica Hotels. Localizado no bairro Moinhos de Vento, o primeiro hotel temático e licenciado de clubes de futebol do Brasil recebe tanto torcedores como executivos e turistas.

O Double Tree by Hilton Porto Alegre - primeiro hotel integrado na Orla do Guaíba (foto), é uma parceria com a Atlantica Hospitality International. Com uma vista exclusiva para o pôr-do-sol, o entorno oferece parques verdes, diversas opções de comércio, vida noturna agitada e ainda fica próximo ao Estádio Beira Rio, à Fundação Iberê Camargo, da maior pista de skate da América Latina e do Cais Embarcadero.

O vice-Presidente de Operações da Melnick, Marcelo Guedes, destaca o diferencial do Pontal para a cidade. "A torre onde está o hotel de bandeira internacional, juntamente com o Shopping Pontal e o parque, acaba sendo um destaque marcante nesse empreendimento que altera o cenário da cidade. A obra se integra perfeitamente aos trechos revitalizados da Orla do Guaíba, oferecendo uma nova área pública de lazer e convívio, além de um serviço de hotelaria de luxo incorporado a uma gama enorme de excelentes opções de compras, serviços, lazer e gastronomia."

Já o Intercity Canoas, parceria com o Intercity Hotels, é estratégico para quem busca agilidade no deslocamento - próximo ao ParkShopping Canoas, ao Parque de Exposições Assis Brasil, com acesso facilitado para a Serra Gaúcha e a cerca de 10 minutos do Aeroporto Salgado Filho. Os produtos também evoluíram e levaram atratividades inéditas para locais pouco explorados pelo mercado imobiliário, como o Linked Teresópolis, MaxPlaza em Canoas e o Carlos Gomes Square, que será inaugurado em breve no coração financeiro de Porto Alegre.

A cada projeto, a Melnick não pensa somente nos produtos que entrega e nos bairros em que atua, mas que através deles possa contribuir para a transformação de toda a cidade. Foi então que em 2019 criou o projeto ILOVEPOA. Um marco institucional da empresa que se compromete a cada dia a ajudar a transformar Porto Alegre e o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas. Onde tem Melnick, tem experiências de qualidade, empregabilidade, além de uma relação de amor com Porto Alegre.