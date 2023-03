Caderno especial – 28 de abril de 2023:

Encartado no Jornal do Comércio e em todas as plataformas digitais, o especial Marcas de Quem Decide 2023 irá circular no dia 28 de abril.

Por meio desta publicação, o leitor terá acesso aos resultados completos, gráficos e análises de cada categoria, artigos de nomes fortes do mercado abordando gestão de marca, relacionamento com o cliente, marketing digital, vendas e empreendedorismo. Além disso, uma equipe de jornalistas está produzindo reportagens aprofundadas e atualizadas sobre o mundo das marcas.

Na sua 25ª edição, o Marcas é reconhecido como um importante instrumento de dados, ideias e reflexões para profissionais que entendem e valorizam a importância do papel das marcas na vida das pessoas.

O caderno especial será amplamente divulgado e impactará o mercado, sendo uma excelente oportunidade de exposição de marcas em diferentes formatos.