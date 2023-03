Marcas de Quem Decide é um estudo estatístico descritivo, com amostragem representativa do público pesquisado, tendo como base a distribuição econômica em sete regiões do Rio Grande do Sul. Todos os municípios com 0,5% ou mais do PIB gaúcho fazem parte da amostra. Para avaliar os níveis de lembrança e preferência em todos os setores desta edição, a Qualidata Pesquisas e Informações Estratégicas, parceira do 302 empresários e executivos. Um público seleto e altamente qualificado. O projetoé um estudo estatístico descritivo, com amostragem representativa do público pesquisado, tendo como base a distribuição econômica em sete regiões do Rio Grande do Sul.Para avaliar os níveis de lembrança e preferência em todos os setores desta edição, a Qualidata Pesquisas e Informações Estratégicas, parceira do Jornal do Comércio nesse projeto, ouviuUm público seleto e altamente qualificado.

As entrevistas foram feitas por telefone, entre os meses de novembro de 2021 e janeiro de 2022. As respostas são livres e espontâneas, tendo como estímulo apenas a citação dos respectivos setores. A Qualidata observa com rigor todos os parâmetros metodológicos recomendados nesse tipo de abordagem e para essa espécie de levantamento. O intervalo de confiança deste estudo é de 95%, significando que se o mesmo levantamento fosse repetido 100 vezes, em 95 delas os resultados estariam dentro dos limites apresentados.

Os resultados completos das marcas que se destacaram nas 77 categorias estarão na edição impressa e em todas as plataformas do Jornal do Comércio do dia 29 de abril de 2022.