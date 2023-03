Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Em 2023 o logotipo do Marcas de Quem Decide será de uso gratuito para anunciantes e patrocinadores. Se a sua empresa é anunciante, contate a nossa área Comercial pelo [email protected] ou pelo telefone (51) 3213-1333.

Você receberá um manual técnico por meio do qual será possível acessar os padrões visuais do sistema de identidade visual do Marcas de Quem Decide. Salientamos que o respeito às determinações especificadas é imprescindível à construção e implantação da identidade visual proposta. A utilização da logomarca deve ser feita conforme a categoria na qual a sua marca ficou posicionada na pesquisa: “Mais Lembradas”, “Preferidas” e “Mais Lembradas e Preferidas”.

*As empresas não anunciantes na edição de 2023 devem entrar em contato com nossa área Comercial para consultar os valores previstos para utilização do logotipo da pesquisa em sua comunicação.