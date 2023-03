Jornal do Comércio:

Com quase 90 anos de tradição e forte credibilidade no mercado, o Jornal do Comércio impresso e digital informa os leitores sobre os principais fatos econômicos, sociais, políticos e culturais do Estado, do Brasil e do Mundo. Por meio de um jornalismo sério e comprometido, o JC orgulha-se de impulsionar o desenvolvimento da economia. Em sua trajetória de sucesso, vencedor de vários prêmios, criando cadernos e eventos reconhecidos, fortalecendo sua posição junto aos leitores e ao mercado.

O JC realiza anualmente o Marcas de Quem Decide por acreditar na importância de reconhecer as empresas que impulsionam a nossa economia. A partir de 2023, a pesquisa passa a ser feita pela empresa IPO.