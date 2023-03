2021 A 23ª edição do Marcas de Quem Decide foi comemorada, pela primeira vez, de forma online devida à Pandemia do coronavíurs no dia 15 de abril, onde homenageou todos os líderes da pesquisa. Edição impressa foi veiculada no dia 26 de abril, apresentando 75 setores e três categorias especiais, tendo como conceito "Um novo tempo para se reinventar".

2020 A 22ª edição do Marcas de Quem Decide pesquisou 73 setores, sendo três categorias especiais. O evento de celebração, que reunião mais de 600 pessoas, ocorreu no dia 10 de março com os representantes das marcas mais lembradas e preferidas no Teatro Sesi. No impresso, veiculado no dia 31 de março, reuniu, além das análises de todas as categorias e gráficos, artigos de grandes personalidades e conteúdos exclusivos.

2019 A 21ª edição do Marcas de Quem Decide pesquisou 72 setores e três categorias especiais. Todo o conceito por trás da edição baseava-se em inovações reais do nosso mercado e como elas impactam a vida e os negócios de todos nós, passando por assuntos como gestão, carreira, indústria, serviços, tecnologia e sustentabilidade. O evento de celebração das marcas mais lembradas e preferidas aconteceu no dia 12 de março de 2019 no Teatro Sesi.

2018 O Marcas de Quem Decide alcança um momento histórico: 20 anos medindo a lembrança e a preferência de gestores de negócios gaúchos. Com um evento grandioso, realizado pela primeira vez no Teatro do Sesi, o MDQD inovou com experiências inéditas para os convidados. No especial, a exposição das marcas foi potencializada, com conteúdos exclusivos e diferenciados, análise dos resultados, artigos de especialistas, vídeos e fotos. O Marcas acompanha o mercado para colocar à disposição dados e informações para gerar ideias e reflexões para os profissionais que valorizam a importância do papel das marcas na vida das pessoas.

2017 A 19ª edição do Marcas de Quem Decide pesquisou 70 setores de produtos, serviços e empresas, além das três categorias especiais: Grande Marca Gaúcha, Preservação do Meio Ambiente e Grande Marca Brasileira. No dia 07 de março de 2017, a amostragem obtida a partir de 526 entrevistas com gestores de negócios e altos executivos gaúchos, foi apresentada em cerimônia no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

2016 A 18ª edição do Marcas de Quem Decide teve mais de 100 setores de produtos, serviços e empresas, além das três categorias especiais: Grande Marca Gaúcha, Preservação do Meio Ambiente e Grande Marca Brasileira. No dia 08 de março de 2016, a amostragem que envolveu 47 municípios gaúchos, foi apresentada em cerimônia no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

2015 A 17ª edição do Marcas de Quem teve mais de 100 setores de produtos, serviços e empresas, além das três categorias especiais: Grande Marca Gaúcha, Preservação do Meio Ambiente e Grande Marca Brasileira. No dia 03 de março de 2015, a amostragem que envolveu 47 municípios gaúchos, foi apresentada em cerimônia no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

2014 A 16ª edição do Marcas de Quem envolveu mais de 100 setores de produtos, serviços e empresas, além das três categorias especiais: Grande Marca Gaúcha, Preservação do Meio Ambiente e Grande Marca Brasileira. No dia 11 de março de 2014, a amostragem que envolveu 47 municípios gaúchos, foi apresentada em cerimônia no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

2013 A 15ª edição do Marcas de Quem Decide foi sucesso de público e recorde de audiência. A pesquisa envolveu mais de 100 setores de produtos, serviços e empresas, além das três categorias especiais: Grande Marca Gaúcha, Preservação do Meio Ambiente e Grande Marca Brasileira. No dia 5 de março de 2013, a amostragem que envolveu 47 municípios gaúchos, foi apresentada em cerimônia no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

2012 A 14ª edição do Marcas de Quem Decide abriu o calendário de acontecimentos empresariais no RS. A pesquisa envolveu 100 setores de produtos, serviços e empresas, e três categorias especiais: Grande Marca Gaúcha, Preservação do Meio Ambiente e Grande Marca Brasileira. Contou com entrevistas de empresários, executivos e profissionais liberais em mais de 40 municípios. A cerimônia de apresentação da pesquisa e entrega dos certificados ocorreu no dia 1º de março deste mesmo ano e atraiu quase mil pessoas ao Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

2011 Em 2011 o Projeto Marcas de Quem Decide chegou à sua 13ª edição, abrindo o calendário de acontecimentos empresariais no RS. A pesquisa, que envolveu mais de 100 categorias, entre elas as categorias especiais Grande Marca Gaúcha, Preservação do Meio Ambiente e Grande Empresa Brasileira, contou com entrevistas de empresários, executivos e profissionais liberais em mais de 40 municípios. A cerimônia de apresentação da pesquisa e entrega dos certificados, ocorreu no dia 1º de março deste mesmo ano, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

2010 O Projeto Marcas de Quem Decide chegou à sua 12ª edição, sendo a desse ano a mais consistente publicação com os resultados do levantamento, que vem sendo realizado pelo jornal em parceria com a QualiData. A pesquisa envolveu 100 categorias, mais a Grande Marca Gaúcha, Preservação da Natureza e Grande Empresa Brasileira. A cerimônia de apresentação da pesquisa e entrega dos certificados atraiu mais de mil pessoas ao Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, no dia 9 de março deste mesmo ano.

2009 O Projeto Marcas de Quem Decide chegou em 2009 à sua 11ª edição, consolidando-se como o mais importante a aprofundado estudo de reconhecimento e preferência do Rio Grande do Sul. A pesquisa envolveu 102 categorias, incluindo a Grande Marca Gaúcha e a Preservação do Meio Ambiente. As novidades do ano foram os setores Corretora de Valores, Destino Turístico Estadual, Empresa de Energia, Produto de Luxo e Produto Popular. A cerimônia de apresentação da pesquisa e entrega dos certificados atraiu mais de mil pessoas ao Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, no dia 10 de março deste mesmo ano.

2008 Ao chegar à 10ª edição, a mais abrangente pesquisa de marcas realizada no Rio Grande do Sul investigou os níveis de lembrança e de preferência em 100 setores da indústria, comércio e serviços, além das categorias especiais A Grande Marca Gaúcha e Preservação do Meio Ambiente. O Marcas de Quem Decide revelou o pensamento e o comportamento de compra de empresários, executivos e profissionais liberais de todo o Estado – considerado um público economicamente qualificado e com alto poder de influência e decisão.

2007 A 9ª edição revelou as marcas mais lembradas e as preferidas por 391 empresários, executivos e profissionais liberais de 46 municípios do Rio Grande Sul. Novos segmentos foram apresentados, com destaque para o Ensino e a Capacitação Profissional, Medicamento/Remédio e Plano Odontológico. O evento de pré-apresentação dos resultados e entrega dos certificados aconteceu na ndo dia 6 de março, no Centro de Eventos Plaza São Rafael. O caderno especial da pesquisa circulou no dia 26 de março, trazendo índices, gráficos, opiniões de especialistas e análises técnicas dos primeiros lugares em cada uma das 100 categorias. A publicação foi toda em cores, em papel especial, encartada no Jornal do Comércio, com uma tiragem extra de 10 mil exemplares, distribuídos em universidades, faculdades, escolas profissionalizantes, bibliotecas e agências de publicidade.

2006 A oitava edição foi marcada por grandes inovações. A pesquisa Marcas de Quem Decide ganhou um hotsite, com informações detalhadas do levantamento, textos para a imprensa e notícias sobre a pesquisa publicadas na mídia. Para esta edição da pesquisa, 330 empresários e executivos foram ouvidos sobre suas lembranças e preferências em 100 categorias. Os resultados foram apresentados no dia 7 de março de 2006, no Centro de Eventos Plaza São Rafael, em Porto Alegre. O caderno Marcas de Quem Decide 2006 também contou com novidades. Informações de mercado e textos jornalísticos rechearam as mais de cem páginas da publicação, que circulou, toda em cores, na edição do Jornal do Comércio de 27 de março.

2005 A sétima edição surge cheia de novidades. Pela primeira vez, o Jornal do Comércio promove uma mesa-redonda sobre o tema da pesquisa. O conceito, o valor, as potencialidades das marcas foram abordadas por sete publicitários e dois representantes do JC. A pesquisa, que continua avaliando cem categorias, ouviu 320 empresários e executivos. Depois do evento de apresentação, em 2 de março de 2005, o caderno circulou com 120 páginas, todas em cores, dia 28 de março. A publicação mostrou as dez tops de cada categoria (cinco mais lembradas e cinco preferidas), com a evolução desde 2001. Na Grande Marca Gaúcha, a Gerdau confirmou posição pelo quinto ano consecutivo. O caderno teve ainda 41 artigos de opinião e cinco páginas de fotos do evento.

2004 A Marcas de Quem Decide chega ao sexto ano subsidiando empresas, agências de publicidade e profissionais de marketing na avaliação do desempenho das marcas quanto à preferência e à lembrança dos gaúchos. Em 2004, o levantamento ouviu 317 pessoas, que citaram 8.633 marcas diferentes. Para não sair da rotina, a Gerdau foi mais uma vez a Grande Marca Gaúcha tanto em lembrança quanto em preferência. O evento de apresentação ocorreu em 4 de março e o caderno especial da pesquisa circulou no dia 29 de março no Jornal do Comércio. Em 104 páginas, cinco reservadas à cobertura fotográfica do evento, a publicação mostrou as marcas melhores colocadas de cada categoria (cinco top of mind e cinco top of preference) e teve 33 artigos de opinião.

2003 Na quinta edição, a Marcas de Quem Decide ganhou nova logotipia. Em 2003, o levantamento entrevistou 314 pessoas, que citaram o total de 8.248 marcas para a equipe da QualiData. A Gerdau continuou como Grande Marca Gaúcha na lembrança e na preferência. Os resultados foram apresentados para convidados no dia 12 de março. Em 31 de março, eles foram publicados em um caderno especial mais robusto e colorido, pois das 96 páginas, 48 eram em cores. A publicação mostrou as marcas melhores colocadas de cada categoria (cinco top of mind e cinco top of preference), teve 27 artigos de opinião e uma novidade: duas páginas com a cobertura fotográfica do evento de apresentação.

2002 Com a consolidação, a pesquisa torna-se uma ferramenta cada vez mais útil para a avaliação do desempenho das marcas gaúchas. Completando quatro edições, o levantamento já permitia uma análise da evolução das preferências e lembranças de 306 entrevistados sobre cem categorias. Nada menos do que 8 mil marcas foram citadas. A Gerdau recuperou a liderança absoluta da Grande Marca Gaúcha, ocupando o primeiro lugar tanto na lembrança quanto na preferência. Os resultados foram apresentados para convidados no dia 5 de março. O caderno Marcas de Quem Decide circulou no Jornal do Comércio de 25 de março. Com 88 páginas, metade em cores, publicou as marcas melhores colocadas de cada categoria e 18 artigos de profissionais de marketing, design, publicidade e gurus no assunto.

2001 Em sua terceira edição, Marcas de Quem Decide chegou ao número de 100 categorias pesquisadas e ouviu 306 empresários, profissionais liberais e executivos. A Gerdau continuou como a Grande Marca Gaúcha mais lembrada, e a Varig foi eleita a preferida. Os resultados tiveram uma apresentação para convidados no salão de eventos do Plaza São Rafael, em 13 de março de 2001. Os leitores do Jornal do Comércio conheceram as marcas melhores colocadas de cada categoria (cinco top of mind e cinco top of preference) no dia 26 do mesmo mês, em um caderno especial com 80 páginas, metade delas em cores.

2000 A segunda edição confirmou o sucesso da pesquisa. O número de categorias investigadas passou de 41 para 76 e o de entrevistados chegou a 300. A novidade foi a criação da categoria Grande Marca Gaúcha, que teve a Gerdau como vencedora, tanto em lembrança quanto em preferência. A divulgação dos seis primeiros colocados de cada categoria (três top of mind e três top of preference) foi feita em um caderno de 64 páginas, sendo 24 em cores. A publicação circulou encartada no JC de 27 de março de 2000 e incluía artigos de opinião e textos sobre marketing.