Pizzaria inspirada em Detroit expande operação e abre unidade no entorno da Redenção

Motivados pelo aquecimento do cenário gastronômico de Porto Alegre, os amigos e sócios Bruno Becker, Guilherme Stocco e Eduardo Stigger, nomes à frente da Ennio’s Pizza, decidiram expandir o negócio e abriram, neste mês, a primeira unidade física da marca, com espaço para receber a clientela em um ponto próximo da Redenção. Desde que surgiu, em 2020, a Ennio’s operava apenas por delivery e take away também no bairro Santana.



Conhecidos na região pelo formato diferenciado das pizzas, inspiradas no estilo Detroit, que leva uma massa mais alta, borda crocante e formato retangular, os sócios recordam sobre o início da marca, que nasceu no ano marcado pela Covid-19. “Quando começou a pandemia, todo mundo em casa, surgiu a vontade de criar algo na gastronomia, então buscamos por uma coisa diferente, uma proposta que fosse nova para Porto Alegre, foi aí que surgiu a inspiração no estilo detroit”, lembra Bruno, que comenta a semelhança do estilo com a famosa pizza de sardinha. “Muita gente comenta que lembra aquela pizza de aniversário, de sardinha, que é a versão brasileira dela. Até brincamos com isso, já fizemos um sabor especial de sardinha no nosso aniversário”, diverte-se.

Bar do Beto aqui ao lado, que está consolidado há muitos anos, o Severo Burger, o Cookie do Foca, que também chegou faz pouco tempo, tem mercadinho, tem parrilla surgindo, está se tornando um núcleo interessante de gastronomia para a região, e quanto mais ocupação, mais negócios, melhor para todo mundo ", acredita o empreendedor.



Buscando aproveitar ao máximo a experiência profissional de cada um, os sócios fazem questão de participar do dia a dia da operação, cada um com sua área de atuação. Mas, em qualquer que seja o âmbito, a preocupação com a sustentabilidade permanece como pilar principal do negócio. "Nossa massa leva farinha orgânica, nosso molho de tomate, que muita gente questiona como é feito, também é orgânico, o 'segredo' é que utilizamos insumos bons, orgânicos, que compramos aqui mesmo, na feira agroecológica do Bom Fim, todos os sábados. Enquanto negócio, buscamos ter uma utilização muito racional dos nossos insumos", ressalta Bruno. Quando optaram por ampliar o atendimento para o salão, em setembro de 2022, o trio considerou outros pontos da cidade, mas por já possuírem um público forte e fiel no bairro decidiram manter a marca por lá e, agora, ocupam o número 867 da avenida Venâncio Aires, no bairro Santana, próximo ao Parque da Redenção. "Quando encontramos esse ponto aqui na Venâncio, fez muito sentido para uma operação como essa, com salão e mesas, estar em uma avenida de fluxo, onde as pessoas circulam à noite, quando saem do serviço, muito diferente do ponto que tínhamos na Olavo Bilac, que era mais pacata, então estar aqui também é uma questão de visibilidade para o negócio", declara Bruno, que define a rua como um pequeno polo gastronômico. "Temos o tradicional Bar do Beto aqui ao lado, que está consolidado há muitos anos, o Severo Burger, o Cookie do Foca, que também chegou faz pouco tempo, tem mercadinho, tem parrilla surgindo, está se tornando um núcleo interessante de gastronomia para a região, e quanto mais ocupação, mais negócios, melhor para todo mundo", acredita o empreendedor.





Atualmente, o cardápio contempla 13 opções de sabores, entre doces e salgadas, com duas variações de tamanhos, que partem de R$ 29,90. Mas, para um futuro não tão distante, o plano é ampliar o menu, adicionando opções para o almoço. "No início, vamos analisar como serão as primeiras semanas aqui, tanto para nós, quanto para os clientes, mas a ideia é iniciar com atendimento ao meio dia e, futuramente, ter a opção de almoço durante a semana", prevê o sócio. Além das pizzas, o espaço conta com uma cartela enxuta de drinks. São três opções, feitas em parceria com a Dashdrinks, incluindo uma bebida exclusiva da Ennio's, a morricone, que tem as cores da marca e leva na receita vinho, merlot e morango.

Expectativas e planos para o futuro



Entre obras, mudança e mobiliário, o investimento no novo espaço foi de cerca de R$ 120 mil, e as expectativas para o novo momento são as melhores possíveis. “O salão é outro estilo, a pessoa vem com mais calma, senta, passa mais tempo, consome bebida, eleva o ticket médio”, considera Bruno, que também enxerga a novidade como um desafio. “Empreender por si só já é um desafio diário, são muitas variáveis, mas agora temos essa relação com o público que, até então, não estava aqui com a gente”, pondera. Atualmente, a casa opera das 18h às 22h, de terça a domingo, e segue atuando com delivery e take away.