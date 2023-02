Cookie do Foca abre operação no entorno da Redenção com sanduíche de sorvete

Conquistando o paladar dos porto-alegrenses desde 2017, o Cookie do Foca já se tornou referência na Capital quando se fala em doce. O negócio apostou no delivery e take away durante muitos anos, mas, hoje, busca alcançar um novo público por meio das vendas no balcão. Por decisão estratégica, Ricardo Tetelbom, empreendedor à frente do espaço, decidiu mudar a loja de endereço: fechou as portas do ponto que mantinha na rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco, e iniciou uma nova fase na avenida Venâncio Aires, onde ocupa o número 877, a uma quadra de distância do Parque da Redenção.

A nova unidade conta com novidades no cardápio, como o sanduíche de sorvete, milkshake e o cookie no pote, disponível nos sabores de ninho com nutella, chocolate branco com oreo e torta de banoffee. Além dos novos itens, o espaço agora oferece café e mesas para os clientes que desejarem consumir no local, diferente das antigas operações. “ Agora, o Cookie do Foca não é mais uma experiência de delivery e take away, temos cafés, sorvetes e local para atendimento . Queremos que o pessoal vá às nossas lojas com a família, amigos, e possa sentar nas mesas, tomar um café e aproveitar nossos produtos no local”, declara Ricardo.

A mudança de endereço surge como uma estratégia para atender um novo público, principalmente o mais jovem, que frequenta as escolas próximas da região. “Acreditamos que a Venâncio é bem mais movimentada, estamos recebendo vários novos clientes do bairro, pessoas que trabalham e estudam por aqui”, destaca o empreendedor. Atualmente, as vendas no delivery e no balcão estão equilibradas, representando 50% cada do faturamento total da marca.

Com duas unidades em operação, na avenida Venâncio Aires e na avenida Assis Brasil, o plano inicial é a consolidação da marca, mas, para o futuro, Ricardo planeja abrir novas lojas na Capital e até em outras cidades do Estado. “Também pretendemos abrir ainda mais o mix de produtos, com salgados e outras opções, estamos entrando no mercado de eventos e presentes corporativos”, revela o empreendedor.