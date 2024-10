Inspirado na Espanha, empreendedor argentino abre bar de tapas no Bom Fim

Idealizado pelo chef Julio Cefis, o Sardiña Tapas y Vinos tem como foco os petiscos, vinhos naturais e drinks autorais e clássicos inspirados na cultura espanhola. O espaço, que está em soft opening, abriu há cerca de uma semana e busca oferecer um ambiente aconchegante que combine arte com gastronomia no coração do Bom Fim.



Julio é natural da Argentina e possui família na Espanha. Em Porto Alegre, o chef de cozinha comandou por anos a operação do restaurante Raven, localizado na Cidade Baixa. Com o tempo, ele desenvolveu a vontade de ter o próprio negócio e, por acreditar ser um nicho pouco explorado na capital gaúcha, decidiu apostar em um bar de tapas. “Sempre achei que Porto Alegre precisava de um bar de tapas. No Brasil, já existem outros bares com essa temática que gosto bastante em São Paulo, Florianópolis e no Rio de Janeiro. Petiscos em bar é uma coisa muito brasileira, então um bar de tapas nada mais é do que um bar de petiscos com uma levada espanhola”, explica Julio.



Portanto, no Sardiña, o foco está nos petiscos, oferecidos em porções pensadas para compartilhar. O cardápio foi 100% elaborado por Julio com ingredientes muito comuns na Espanha, como frutos do mar, jamón - um tipo de presunto curado produzido no país hispânico -, funghi e afins.



Por lá, são disponibilizadas opções de tapas frias, como a Damasco y Cabra Del Quimet - que consiste em damasco, queijo de cabra, azeitonas e aliche -, e a Ensaladilla Clasica Española - salada de batatas, maionese caseira, azeitonas e grissinis que acompanham sardinhas ou salmão defumado - e tapas quentes, como Sardiña Fritas e Chiprones al Limón - lulas fritas ao molho cítrico. Muitos dos insumos não estão disponíveis o ano inteiro, o que faz com que alguns itens do cardápio sejam sazonais. “ Tapas são petiscos. É algo pouco comum por aqui, mas, na verdade, são petiscos feitos com a mesma preocupação que a gente faz pratos em restaurantes ”, afirma Julio.



O objetivo do negócio é representar a cultura espanhola como um todo. Portanto, os pratos não são restritos a regiões específicas do país. “Vai ser uma levada espanhola de uma maneira geral. Não vai ser só Valência, Catalunha, País Basco, por exemplo. Vai ser uma mistura de tudo e tudo que eu conseguir pegar insumo, vou fazer aqui”, explica o empreendedor.



Além dos petiscos, Julio conta que o vinho é muito consumido nos bares de tapas espanhóis. Portanto, o Sardiña oferece uma grande variedade de vinhos - com foco para os vinhos naturais - e espumantes para sua clientela.

"Tem o costume espanhol de beber. Então, tento respeitar esse costume com o Vino de Verano, a Sangria e outros coquetéis com um toque de vinho, como o Negroni, que coloco vinho do porto. Então, o drink vai te levar a experimentar um vinho no futuro", explica Julio.

Espumante do Sardinas bar de tapas. Rua Bento Figueiredo THAYNÁ WEISSBACH/JC



Mas, mesmo com o foco na especiaria derivada da uva, o bar não deixa de oferecer outros tipos de destilado, como gin e cachaça envelhecida, e outros tipos de bebidas alcoólicas, como chopes locais.

Outro ponto enfatizado pelo empreendedor é o ambiente do bar. Segundo ele, é impossível separar a gastronomia espanhola de outras manifestações artísticas, como a pintura e o cinema. Portanto, ao entrar no local, é muito perceptível o uso de cores vibrantes e quadros para dar vida ao ambiente. Essa união da arte com a gastronomia se manifesta nas paredes do Sardiña. Segundo Julio, todos os quadros expostos ali estão à venda, com o objetivo de fomentar e divulgar artistas locais. Atualmente, o local conta com obras do artista Eduardo Chassa. “Tem muito a ver essa questão da cultura com gastronomia da Espanha. Pensei muito em Gaudí e Almodóvar. Não tem como não pensar em cor e intensidade quando se fala em gastronomia”, pondera Julio.

Localização e horário de funcionamento do Sardiña



O Sardiña Tapas y Vinos está localizado na rua Bento Figueiredo, n° 32, no bairro Bom Fim. O bar, que está em soft opening, opera de segunda a sábado, das 19h às 23h, e não aceita reservas. Para mais informações, acesse o Instagram (@sardinatapas).