Marca criada por gaúcha e paulistas promove brunch para pessoas pretas em Porto Alegre

Júlia Fernandes

23 Outubro 2024

O evento acontecerá no próximo sábado (26), na Moa Cafeteria

Neste próximo sábado (26), ocorre na Capital, o Brunch + Pretto de Porto Alegre, evento realizado pela marca + Pretto (@maispretto). O projeto, criado pela gaúcha Bruna Carvalho e pelos paulistas Luana segatto e Higor Franco, foi lançado em agosto deste ano e busca promover entretenimento e experiências que inspiram conexões entre pessoas negras. De acordo com Bruna, a ideia é realizar encontros de qualidade, em espaços seguros e com estrutura para o público preto. O evento acontecerá na Moa Cafeteria (@moacafeteria), na rua Duque de Caxias, nº 687, no Centro Histórico. “Começamos com happy hours para podermos reunir a galera e conversar para poder entender o que a gente poderia trazer”, afirma Bruna. A intenção do trio é levar o projeto para todo o Brasil, respeitando a cultura de cada lugar em que o evento será realizado. “Sempre vamos pensar junto com uma pessoa que é da cidade em que o encontro será feito”, destaca. É a primeira vez que o projeto ocorre fora de São Paulo e Porto Alegre foi a cidade escolhida, pois Bruna nasceu na capital gaúcha. Após o Rio Grande do Sul, a próxima parada do + Pretto será em Salvador. “Vamos fazer um happy hour em Salvador, próximo a data do Afro Punk - festival voltado à música negra - e estamos em contato com pessoas de lá para poder respeitar a cultura desta comunidade”, explica.