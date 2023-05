Café abre no pátio da Catedral Metropolitana de Porto Alegre

Centro Histórico, reserva ainda uma vista privilegiada da cidade, emoldurando pontos icônicos, como o Centro Administrativo Fernando Ferrari. Um lugar cheio de história e pouco explorado pelos porto-alegrenses tem, agora, uma cafeteria aberta ao público. O Café da Catedral opera no pátio da Catedral Metropolitana de Porto Alegre e é uma experiência para quem ama arquitetura, arte e, claro, é apaixonado pela Capital. Com 102 anos de história, a Catedral abre as portas de seu pátio e do Salão Nobre para receber o público em um café. Além do espaço interno e externo da operação, o local, que fica no, reserva ainda uma vista privilegiada da cidade, emoldurando pontos icônicos, como o Centro Administrativo Fernando Ferrari.

O negócio é comandado por Letícia Huff e Rogério Prigol e abriu as portas, neste formato, em abril. Letícia conta que era cerimonialista de eventos e foi assim que surgiu sua aproximação com a Catedral. "Em 2018, vim para a Catedral a convite do Padre Rogério para fazer um trabalho com o segmento de casamentos, que tinha a necessidade de uma organização", explica Letícia. Foi trabalhando no dia a dia da Catedral que a empreendedora descobriu um espaço especial e pouco explorado. "Tomei conhecimento do espaço embaixo que, na época, ainda era chamado de cripta. Mas não era mais uma cripta, os restos mortais estavam na Catedral, e era um salão de uso paroquial", conta. O espaço havia sido usado pontualmente para alguns eventos, mas, em geral, ficava restrito ao clero. "Começamos a organizar e ver o que precisava, porque é um lugar tombado, tem toda uma questão de legislação, é um patrimônio cultural. Buscamos todos os órgãos competentes para fazer essa regularização. No fim de 2018, inauguramos como Salão Nobre da Catedral e começamos a fazer a comercialização do espaço para eventos sociais", diz Letícia.

A ideia de colocar uma cafeteria ao ar livre veio após a finalização do restauro e da adoção do espaço pela arquidiocese, explica a empreendedora, que gostaria que mais pessoas tivessem acesso ao pátio da Catedral. O espaço interno recebeu climatização e o pátio, que até então tinha uma grade, foi revitalizado com um projeto de paisagismo. "Aqui é a rua Dom Sebastião. É uma rua fechada há muitos anos, desde que tem a estátua do Brizola, por uma questão de segurança do Palácio, da Cúria. É um espaço fechado, mas é uma via pública. Tinha uma grade, que foi retirada, e nós fizemos o paisagismo da rua. O espaço foi adotado pela arquidiocese por um determinado período, temos a concessão de utilização. Então, tivemos a ideia de abrir o café para as pessoas terem acesso a esse espaço", expõe.

Agora, o café pode ser visitado de quinta-feira a sábado, das 16h às 21h. No entanto, a operação está sujeita a alterações em caso de eventos. "Sempre confirmamos a agenda nas redes sociais, porque, caso tenha evento na sexta ou no sábado, não abrimos. Mas se estiver fechado no sábado, abrimos na quarta-feira, vamos ajustando a agenda, que é divulgada 15 dias antes no Instagram (@salaonobrecatedral)", explica.

Carreteiro do Padre

No cardápio, o destaque é o carreteiro do padre; uma pequena porção da iguaria é servida em xícara e acompanhada de um ovo poche de codorna. "Tem algumas comidas que são mais peculiares entre nosso clero e carreteiro é uma comida que eles gostam bastante. Fizemos em homenagem aos nossos padres, é bem temperado, não é uma comida de evento, é uma comida com um tempero caseiro", explica Letícia, destacando, ainda, o crème brûlée e a torta pavlova na parte dos doces. "Temos uma carta tanto de bebidas quanto da gastronomia bem eclética. Servimos tábua de frios, bolo, bruschettas. Temos o risoto de cogumelos para os veganos, e as bruschettas também temos de abobrinha e berinjela para atender esse público", destaca.

Para todas as idades

Operando há pouco tempo, Letícia conta que a aceitação do público tem sido surpreendente. O espaço ganhou mais de 4 mil seguidores no Instagram em apenas 30 minutos e os vídeos mostrando a operação são virais no TikTok. "O que mais está surpreendendo a gente, e a arquidiocese de forma geral, é o impacto que isso teve para a sociedade. O quanto fomos bem aceitos, recebidos de forma carinhosa, o prazer e agradecimento das pessoas por abrirmos o espaço para eles estarem aqui. É muito satisfatório", afirma a empreendedora, ressaltando que públicos de todas as idades frequentam o negócio. "Temos um público idoso, que vem de bengala, desce de elevador, e o público jovem, que vem com um livro. Abrimos em abril, fizemos um piloto de um dia, sem nenhum tipo de divulgação através de redes sociais. Apenas abrimos o portão e colocamos um segurança informando que o jardim da Catedral estava aberto e tinha um café. Neste dia, atendemos 90 pessoas. Em questão de meia hora, ganhamos 4 mil seguidores porque viralizou o local, o espaço, a oportunidade das pessoas estarem aqui, mesmo que elas venham só sentar, tomar um chazinho, um café, independente do seu consumo", conta.

É hora dos porto-alegrenses conhecerem a cidade

Proporcionar uma aproximação dos porto-alegrenses com um espaço com mais de 100 anos de história é o objetivo dos sócios. " Não é simplesmente um comércio. Nossa intenção de abrir o café não foi visando o lucro, e sim dar oportunidade para as pessoas terem acesso a esse ponto cultural da cidade que é tão restrito e tão fechado, e, ao mesmo tempo, um espaço de uma beleza incrível ", garante. Recém-inaugurado, o negócio já tem planos e futuras mudanças em curso. Uma delas é a adoção do sistema de reservas para evitar as longas filas que têm se formado, principalmente aos fins de semana, quando chegam a dobrar a quadra. Para Letícia, o sucesso deve-se a oportunidade de explorar o espaço que, até então, ficava mais escondido. "As pessoas estão descobrindo a beleza por trás da igreja. A igreja vai além da missa, do momento religioso e sacro. O Padre Rogério está todos os dias aqui no café, conversa com as pessoas, isso é muito bacana. Mas não quer dizer que é um espaço religioso. Tem toda a religiosidade por se tratar de um espaço da igreja católica, mas recebemos pessoas de todos os credos e religiões", garante Letícia, revelando que, em breve, o Salão Nobre ganhará, também, parte da reserva técnica do acervo da Catedral em forma de exposição itinerante que poderá ser apreciada pelos visitantes da cafeteria.

A Catedral Metropolitana de Porto Alegre fica na rua Duque de Caxias, nº 1047. O Café da Catedral é acessado pela lateral da Catedral, pela rua Dom Sebastião.