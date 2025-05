Redes sociais popularizam e impulsionam cafeterias de Porto Alegre

Sarah Oliveira

21 Maio 2025

Na semana em que é celebrado o Dia Nacional do Café e do Barista, o Viralizou aborda o impacto das redes sociais nas cafeterias locais

Depois da água, o café é a bebida mais consumida do mundo. Cultivado desde o século XIV, o hábito de tomar um cafezinho foi popularizado no século seguinte ao início de seu plantio. Em razão do sabor agradável e por ser um estimulante, o café passou a receber investimentos, facilitando sua globalização e a intervenção cultural que permitiu diversas formas de consumo. Em celebração ao Dia Nacional do Café e do Barista, que acontece no 24 de maio, o Viralizou mostra os impactos das redes sociais nas cafeterias locais. Há 150 anos, o Brasil é o maior produtor de café do planeta e, por aqui, o costume está enraizado na cultura. Em Porto Alegre, especialmente nos últimos anos, houve um boom de empreendedores que passaram a apostar no café como negócio. Desde os mais tradicionais aos mais elaborados, a Capital tem à disposição muitas opções de cafeteria. Além disso, a disseminação dos cafés especiais, com torrefação artesanal local, conquistou ainda mais público. São muitos os espaços que entendem que, para além do produto, o café é uma experiência.