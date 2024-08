Café temático traz história do Brasil para casarão centenário de Porto Alegre

Júlia Fernandes

20 Agosto 2024

O Imperador funciona em um ponto construído em 1914 no 4º Distrito da capital gaúcha

O Imperador (@imperador.cafe) é um café temático localizado no bairro São Geraldo, no Quarto Distrito. Idealizado por um casal de empreendedores apaixonados por café, o estabelecimento funciona em um casarão construído em 1914, revitalizado especialmente para esse projeto. A temática do negócio remete ao período em que o Brasil deixou de ser um império para se tornar uma república, trazendo à tona personalidades históricas do País, como Dom Pedro II, o último imperador. O café foi inaugurado em março, mas, após dois meses de operação, foi atingido pelas enchentes de maio, o que paralisou suas atividades.O negócio reabriu no dia 8 de junho, após mais um mês de portas fechadas, e segue sendo um destaque na região, mais conhecida pelo cenário de casas noturnas. “A vida noturna é muito forte aqui, mas por que não pensar em alternativas para o dia também? Estamos em um ponto por onde passa muita gente. Todo mundo que vai para o Moinhos ou para o aeroporto passa por aqui”, pondera Luciane Santuche, que está à frente do empreendimento com seu esposo, Stéphano Santuche.O cardápio do Imperador oferece empadas, quiches, pães e ciabattas com diferentes recheios. O destaque fica para a parte doce do menu, que, entre as muitas opções, apresenta bolos, tortas, pastel de nata e mousselines, mas o protagonismo é do Mil Folhas do Imperador, como contam os empreendedores. Disponível nos sabores doce de leite, creme de patissèrie e morango com nata, o mil folhas custa R$ 22,00. Os cafés mais simples partem de R$ 8,00, enquanto os mais elaborados começam em R$ 18,00. Disponível nos sabores doce de leite, creme de patissèrie e morango com nata, o mil folhas custa R$ 22,00 THAYNÁ WEISSBACH/JC