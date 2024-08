Lancheria de Pelotas focada em comida árabe é novidade em Porto Alegre

Nascida da percepção de Juliana Pacheco de que Pelotas não dispunha de opções de comidas rápidas de culinária árabe, a Amira Shawarma chega a Porto Alegre em setembro. A empreendedora de 29 anos desenvolveu a Amira com o objetivo de oferecer shawarmas - típico sanduíche árabe - de alta qualidade com um toque brasileiro, com foco na experiência do consumidor.



"Vi uma oportunidade de mercado, porque o shawarma aqui no Brasil é visto como algo feito em um local sujo, com carne é duvidosa, e as pessoas não têm prazer em comer ou postar que estão comendo", explica Juliana. Com isso em mente, a empreendedora decidiu criar uma marca forte e que tornasse o shawarma uma escolha mais atrativa para o público. "Se precisar colocar um ingrediente abrasileirado no shawarma, vamos fazer. O importante é agradar ao gosto do nosso consumidor", explica.

A recepção em Pelotas, onde a Amira já opera há dois anos, foi excelente, segundo Juliana. A comunidade libanesa local apoiou o negócio desde o início. Já o público não tão familiarizado com a gastronomia árabe, embora inicialmente reticente ao tempero forte, adaptou-se e se tornou cliente fiel. "Antes, o pessoal reclamava que era muito apimentado. Fomos atenuando e hoje as pessoas comem duas, três vezes na semana", conta. . A comunidade libanesa local apoiou o negócio desde o início. Já o público não tão familiarizado com a gastronomia árabe, embora inicialmente reticente ao tempero forte, adaptou-se e se tornou cliente fiel. "Antes, o pessoal reclamava que era muito apimentado. Fomos atenuando e hoje as pessoas comem duas, três vezes na semana", conta.

Comida árabe de Pelotas para Porto Alegre



A decisão de expandir para Porto Alegre foi impulsionada pela ligação pessoal de Juliana com a cidade. Sua noiva Cláudia Robinson é proprietária da Cau Cakes e já reside na Capital. Além disso, a cidade foi identificada como um mercado promissor para a expansão da marca, que deve iniciar o processo de franqueamento.



A nova unidade ficará na Galeria Moinhos de Vento, próximo a outras marcas que fazem parte do grupo criado por Juliana e Cláudia, o Caju Business. "Já testamos o modelo da Amira em Pelotas e sabemos que dá certo. Viemos para Porto Alegre para apresentar para mais pessoas, pois se deu certo em Pelotas, funciona em qualquer lugar ", brinca a empreendedora.



Apesar dos desafios trazidos pela enchente, Juliana permanece otimista. "Nós repensamos um pouco depois da enchente, mas vimos que as coisas estavam voltando ao normal. As pessoas voltaram a consumir com ainda mais vontade, então decidimos seguir em frente", confidencia.