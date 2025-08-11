Baden amplia cafeteria no Mercado Público e agrega loja de produtos autorais

Baden Torrefação de Cafés Especiais amplia a presença no Mercado Público de Porto Alegre a partir desta segunda-feira (11). Com uma cafeteria em operação desde abril de 2024 no segundo andar de um dos principais cartões postais da Capital, o negócio agregou mais uma loja ao espaço. A nova sala foi unificada à cafeteria por meio de uma grande janela. No novo espaço, o foco é a loja com produtos autorais da marca, como camisetas, bonés e canecas, além de, claro, os cafés especiais. Outra novidade é a máquina de torra de café, que possibilitará ao público acompanhar o processo dos grãos até a comercialização. amplia a presença noa partir desta segunda-feira (11). Com umano segundo andar de um dos principais cartões postais da Capital, o negócio agregou mais uma loja ao espaço. A nova sala foi unificada à cafeteria por meio de uma grande janela. No novo espaço, o foco é a. Outra novidade é a máquina de torra de café, que possibilitará ao público acompanhar o processo dos grãos até a comercialização.

Guert Schinke e Caroline Borges, nomes à frente do negócio, contam que assumir mais uma sala no Mercado Público foi uma decisão baseada na oportunidade para a operação, que abriu as portas pouco antes da enchente de 2024. "O primeiro ano foi legal. O Mercado foi o primeiro a voltar no Centro. Sabíamos que não seria de uma semana para a outra, que, com o tempo, o pessoal ia saber que tinha o Baden no segundo andar e começar a vir mais", explica Guert sobre a expectativa, que se concretizou ao longo do ano. "As pessoas vêm já sabendo que no segundo andar tem o Baden. À tarde tem um baita movimento, estamos superfelizes. No fim do ano passado, já vendo que o pessoal estava curtindo, surgiu a oportunidade, que era a única que a gente tinha, porque a loja era do lado. Não pensamos muito. Se estávamos há seis meses e o pessoal já estava curtindo e a gente gostando, pensamos: ‘vamos lá’", diz o empreendedor sobre a ampliação.

Além dos pacotes, o café especial também será vendido a granel no espaço Isadora Jacoby/Especial/JC

A decisão da expansão veio em meio a um ano desafiador em virtude da alta no preço do café. No entanto, os empreendedores ponderam que a categoria de café especial registrou bons números mesmo no cenário adverso. "O ano começou como incógnita para todo mundo do café, porque os preços subiram muito. Não sabíamos como ia ser. Aumentou um pouco, não tanto quanto o café tradicional, mas o nosso volume de vendas aumentou muito. Uma das explicações que acreditamos é que a diferença de preço entre o café tradicional e um especial diminuiu. O especial continua um pouco mais caro, mas o outro encareceu muito", avalia Guert. "O café especial não encareceu mais, porque as torrefações do Brasil, justamente com medo da alta, não repassaram muito esse custo, todo mundo segurou um pouco, e então diminuiu essa margem, aproximando-se um pouco", destaca Caroline.

Na loja do Baden são vendidos itens de vestuário, cafés, xícaras e acessórios Isadora Jacoby/Especial/JC

Loja com produtos autorais

Uma das novidades da operação, além lojinha, é a máquina de torrefação no espaço. "É para o pessoal entender o que é uma máquina de torrar café. Tem pessoas que não sabem como é o café verde, recebemos clientes que acham que o café já vem marronzinho, colhido. Então queremos mostrar como é o processo. Mas aqui vai ser mais show, para turistas, curiosos. Vamos torrar uma, duas vezes por dia. Com o tempo, colocaremos a hora que vai ser torrado o café e vai para venda. É mais uma demonstração para as pessoas entenderem o processo", explica Guert. O café torrado será vendido a granel, novidade para a marca. "É muito característico do Mercado Público", pontua Caroline. A ação também tem como objetivo mostrar o braço da torrefação do Baden, que fornece café para mais de 100 cafeterias. " Queríamos também firmar que somos uma torrefação de café, que fornecemos, torramos, trazemos o café de outras regiões. Fortalecer como marca ", diz o empreendedor.

Carro-chefe do cardápio da operação, a torrada feita com cuca e queijo colonial também ganha reforços com a ampliação. "A torrada é um sucesso. Com a ampliação, compramos um fatiador. Com isso, vamos conseguir usar copa, salame e queijo um pouco mais selecionados e fatiar no dia. E fica essa pegada mais Mercado Público", afirma Guert.

No novo espaço, um dos destaques é a loja com itens da marca, como camisetas, moletons, bonés e xícaras com ilustrações de pontos turísticos da cidade. O foco nos produtos é uma estratégia do negócio, diz Guert. "A ideia é a fortalecer a marca. Sabemos que muitas pessoas querem ter um boné bacana, a touquinha no inverno, uma camiseta, um moletom. Não foi estudado, mas muitas pessoas pedem. Vendemos muitas xícaras e canecas com os pontos turísticos", conta.

A loja com camisetas, moletons, bonés, toucas e pochetes é um dos focos da expansão Isadora Jacoby/Especial/JC

Turismo no Mercado Público

Além do público porto-alegrense, os empreendedores destacam o potencial turístico do Mercado Público. "Todo dia tem uma meia dúzia de turistas, que nas outras unidades não acontece. O pessoal para no aeroporto e vem no Mercado Público dar uma passeada", avalia Guert. "A minha percepção é que o Mercado é o primeiro lugar que eles vêm. Os turistas normalmente, quando conversamos, não ficam em Porto Alegre. Eles estão de passagem para Serra, indo ou voltando, ou algum evento", completa Caroline.

Para a dupla, esse fluxo entre os moradores da cidade e os visitantes está na essência plural do Mercado do Público, atrativo para empreender no local. "O público aqui é um pouco diferente. Na rua Azevedo Sodré, que é a indústria, o pessoal vai sabendo que é uma indústria e tem cafés especiais. Aqui, muita gente do Centro está caminhando, passa e vê um café. Vem catador de latinha, prefeito, desembargador, funcionário público, estudante", diz Guert. "Isso é sensacional. Por exemplo, se tu vais no Iguatemi, já sabe o público que vai encontrar. E no Mercado é todo mundo misturado", garante a empreendedora.

A nova loja foi unificada à cafeteria por meio de uma grande janela Isadora Jacoby/Especial/JC

Horário de funcionamento do Baden no Mercado

O Baden Torrefação fica no segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre, no Centro Histórico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Aos sábados, das 9h às 17h.