Com café e restaurante, operação une cultura e gastronomia no bairro Floresta

Júlia Fernandes

04 Agosto 2025

O Desafino fica na Fábrica do Futuro e pretende atender as demandas do complexo, eventos corporativos e particulares, além de criar agendas culturais com shows

Com a proposta de ser um espaço multifuncional, o Desafino é o novo café e restaurante do bairro Floresta. Localizado na Fábrica do Futuro, complexo criativo que une diferentes empresas na área de produção cultural e comunicação, o espaço gastronômico pretende atender as demandas do complexo, eventos corporativos e particulares, além de criar agendas culturais com shows. À frente do negócio está o chef de cozinha Diego Luna. Segundo ele, a filosofia do Desafino é baseada em comunidade, colaboração e cultura. Inclusive, foi desta forma que o projeto nasceu. A ideia surgiu quando amigos do empreendedor, produtores culturais e musicais que estão alocados na Fábrica do Futuro, realizaram um evento por lá. Ao visitar o espaço, o empreendedor entendeu que o local era uma oportunidade. Entre as primeiras conversas com os responsáveis pelo complexo até a inauguração do espaço, cinco meses se passaram. “A ideia é operar das 9h às 19h. Vamos servir almoços, doces, sanduíches, o que realmente mata a fome. Além disso, vamos trabalhar com alguns eventos especiais do próprio Desafino e atender eventos corporativos de empresas que alugam um espaço aqui”, explica o empreendedor.