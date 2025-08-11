Cervejaria artesanal de Porto Alegre abre espaço gastronômico no Parque Harmonia

LEIA TAMBÉM >

É a primeira experiência gastronômica que temos. De cerveja entendemos, mas de gastronomia estamos testando. Buscamos trazer qualidade aos clientes nessa parte, assim como fazemos com a cerveja. Produto de qualidade e preço justo

A inauguração do novo espaço ocorre no dia 28 de agosto JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

”, afirma Carlos Silva, um dos cinco sócios da Tupiniquim.O novo espaço tem capacidade para receber 80 pessoas na parte interna e mais 80 na área externa. A Tupiniquim operará no horário de almoço e jantar. A ideia é promover eventos culturais, como, além de apresentações de stand-up comedy.A concepção do projeto começou há aproximadamente um ano, após as primeiras trocas com o parque, que tinha o interesse de levar ao local uma cervejaria artesanal. A oportunidade, somada ao momento de expansão que a marca, foi a combinação perfeita para tirar a ideia do papel. “Acredito que, por sermos uma cervejaria daqui de Porto Alegre, fará ainda mais sentido ocuparmos esse espaço aqui”, relata Carlos.. Além do consumo no local, o cliente que quiser consumir a bebida em casa não precisará acessar o restaurante. O estabelecimento teráonde o público paga e retira a cerveja, que será entregue em uma janela do local.De acordo com Carla Deboni, CEO da GAM3 Parks, responsável pela administração do Parque Harmonia, o ponto turístico ganha muito com o novo espaço da Tupiniquim, destacada como a maior cervejaria artesanal do Estado.“Ter no coração da cidade um negócio como esse é muito importante. Apesar de ser a maior cervejaria do Estado, não perdeu a simplicidade e o contato com o povo, principalmente por escolher ter esse contato direto com a população através do novo espaço. Esse casamento deu supercerto desde o primeiro momento. Para nós, é uma honra recebê-los aqui”, afirma Carla.