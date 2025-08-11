Cervejaria artesanal de Porto Alegre abre espaço gastronômico no Parque Harmonia

Completando 12 anos de operação, a cervejaria Tupiniquim está prestes a inaugurar um novo espaço. Localizado no Parque Harmonia, tradicional ponto turístico de Porto Alegre, o estabelecimento é o primeiro da marca nesse novo formato e tamanho. Atualmente, a Tupiniquim conta com nova fábrica em Ivoti, com um espaço no formato container no Parque Germânia, e abrirá um ponto no mesmo formato na esquina da avenida Osvaldo Aranha com a rua José Bonifácio, ocupando o mesmo espaço da loja de conveniência Alegrow.
Com um investimento de R$ 1,8 milhão, o espaço é o primeiro da cervejaria a agregar gastronomia em uma operação. Com a inauguração prevista para o dia 28 de agosto, o cardápio do local ainda está em construção, mas a ideia é que as opções possam harmonizar com os diferentes estilos de cerveja que a Tupiniquim oferece. A marca contratou um chef especializado para o projeto. Embora tenham algumas ideias já finalizadas para o cardápio, eles pretendem "sentir o público" para ajustar as ofertas. Parmegiana, parrilla, hambúrgueres e comidas de boteco já estão entre as alternativas do menu.
“É a primeira experiência gastronômica que temos. De cerveja entendemos, mas de gastronomia estamos testando. Buscamos trazer qualidade aos clientes nessa parte, assim como fazemos com a cerveja. Produto de qualidade e preço justo”, afirma Carlos Silva, um dos cinco sócios da Tupiniquim.
O novo espaço tem capacidade para receber 80 pessoas na parte interna e mais 80 na área externa. A Tupiniquim operará no horário de almoço e jantar. A ideia é promover eventos culturais, como shows de músicos locais e a Oktoberfest do Parque Harmonia, além de apresentações de stand-up comedy.
A concepção do projeto começou há aproximadamente um ano, após as primeiras trocas com o parque, que tinha o interesse de levar ao local uma cervejaria artesanal. A oportunidade, somada ao momento de expansão que a marca, foi a combinação perfeita para tirar a ideia do papel. “Acredito que, por sermos uma cervejaria daqui de Porto Alegre, fará ainda mais sentido ocuparmos esse espaço aqui”, relata Carlos.
O espaço de 320m² contará com 15 torneiras de cerveja. Além do consumo no local, o cliente que quiser consumir a bebida em casa não precisará acessar o restaurante. O estabelecimento terá um espaço to go, onde o público paga e retira a cerveja, que será entregue em uma janela do local.
De acordo com Carla Deboni, CEO da GAM3 Parks, responsável pela administração do Parque Harmonia, o ponto turístico ganha muito com o novo espaço da Tupiniquim, destacada como a maior cervejaria artesanal do Estado.
“Ter no coração da cidade um negócio como esse é muito importante. Apesar de ser a maior cervejaria do Estado, não perdeu a simplicidade e o contato com o povo, principalmente por escolher ter esse contato direto com a população através do novo espaço. Esse casamento deu supercerto desde o primeiro momento. Para nós, é uma honra recebê-los aqui”, afirma Carla.
A inauguração do novo espaço ocorre no dia 28 de agosto JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC
Além disso, a CEO destaca que o novo negócio será uma "virada de chave" para a operação contínua do parque, pois, através da operação, o Harmonia terá operações em funcionamento o ano inteiro. Isso inclui a churrascaria Cultura Gaúcha e outros estabelecimentos já em operação. “Para os porto-alegrenses, isso significa qualificar os espaços urbanos, com segurança, com toda a conveniência e com todo o conforto no coração da cidade”, observa.
O espaço gastronômico tem capacidade para 160 pessoas JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC