Antigo posto na esquina da Redenção é novo ponto de rede de conveniências

Localizado ao lado do Parque da Redenção, no bairro Bom Fim, o novo ponto ocupa o endereço de um antigo posto de gasolina, no acesso à rua José Bonifácio. Grupo Farroupilha se prepara para inaugurar mais uma unidade da Alegrow , rede de lojas de conveniência presente em Porto Alegre, Região Metropolitana e São Paulo., no bairro Bom Fim, o novo ponto ocupa o endereço de um, no acesso à rua José Bonifácio.

Com o novo ponto, a rede terá um total de 17 lojas em operação ou em fase final de obra. A marca se prepara também para abrir uma segunda unidade em São Paulo, no bairro Alameda. Há dois meses, o grupo inaugurou a primeira Alegrow fora do Rio Grande do Sul, na Faria Lima, também na capital paulista.

é importante não olhar excepcionalmente para o faturamento total, mas para o mix de produtos comercializados. "Posso ter uma loja de R$ 300 mil de faturamento, mas 50% é representado pela venda de cigarros, que não me dá margem nenhuma, e uma de R$ 150 mil, onde eu tenho um mix de food, de salgados, bomboniere, e a venda de cigarros representa 25% do faturamento total. Essa loja vai me dar mais resultado que a de R$ 300 mil”, explica. Eduardo Costa, CEO do Grupo Farroupilha ALEGROW/DIVULGAÇÃO/JC De acordo com Eduardo Costa, CEO do Grupo Farroupilha, a iniciativa de investir em uma outra unidade da Alegrow no Bom Fim partiu dos resultados obtidos pela primeira loja da marca no bairro. “A loja do Bom Fim está entre as melhores não só em faturamento, mas em qualidade de faturamento”, atesta o empresário, explicando que, quando se trata de lojas de conveniência,. "Posso ter uma loja de R$ 300 mil de faturamento, mas 50% é representado pela venda de cigarros, que não me dá margem nenhuma, e uma de R$ 150 mil, onde eu tenho um mix de food, de salgados, bomboniere, e a venda de cigarros representa 25% do faturamento total. Essa loja vai me dar mais resultado que a de R$ 300 mil”, explica.

A primeira Alegrow do bairro também é a primeira loja da rede que opera 24h. “É um caso especial, pois, nas enchentes do ano passado, a loja acabou se tornando um ponto de apoio para a comunidade local”, conta Eduardo. O novo ponto ao lado da Redenção é uma medida estratégica do grupo. Apesar de ser próximo da primeira unidade do bairro, a ideia é que a nova unidade atraia outros públicos, para além dos residentes do Bom Fim. “ Buscamos atender um público corporativo, funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital de Pronto Socorro, familiares de pacientes desses hospitais, além das pessoas que frequentam o Parque da Redenção. Temos um leque de possibilidades de clientes bem maior ”, afirma.

A nova unidade será maior em relação às demais lojas e contará com uma parceria com uma marca de comidas saudáveis e também com a cervejaria Tupiniquim. Segundo o CEO, uma das vantagens da Alegrow é se adaptar ao meio em que ela está inserida. “Não é uma operação engessada. Lá no Cais, inauguramos algo mais voltado para uma drinkeria; já na Orla, oferecemos cestas de piquenique. Estamos sempre buscando nos adaptar ao meio. Temos sempre um leque de oferta de produtos muito maior do que somente a conveniência”, observa.

A expectativa é que a nova unidade inaugure em setembro. “Estamos com 50% da produção de toda a parte estrutural. Nossa construção é ‘a seco’, ou seja, já respeitando a questão da sustentabilidade”, explica, acrescentando que, neste modelo de construção, a ideia é não gerar resíduos nem desperdícios.

Sobre a expansão do grupo em outros mercados, como postos de recarga para carros elétricos e as novas lojas da Alegrow, Eduardo aponta que é o resultado de ser um empreendedor resiliente. “Meus postos estão centralizados em Porto Alegre e Canoas, que foram uma das áreas mais atingidas pelas enchentes. A própria Alegrow teve seis unidades diretamente atingidas. Não recuperamos ainda 100%, mas está perto disso. Nós, como empreendedores, temos que ser muito resilientes nesses momentos difíceis e cíclicos do mercado, seja por questões econômicas ou por efeito da natureza”, constata.