Área do antigo Posto da Redenção será concedida

Desativada desde julho de 2021, a área do antigo Posto da Redenção, localizada na avenida Osvaldo Aranha esquina com a rua José Bonifácio, será ocupada novamente. A prefeitura de Porto Alegre abriu disputa para saber quem irá ficar com o uso local. De acordo com o edital, qualquer serviço poderá ser operacionalizado no espaço.

A sessão pública para a abertura das propostas ocorrerá no dia 12 de janeiro. Conforme o edital do processo, o preço mínimo para a ocupação da área é de R$ 18,4 mil, equivalente a dois meses de permissão de uso, e vencerá a proposta de maior valor.

Depois disso, a empresa que vencer o processo precisará pagar R$ 9,2 mil por mês ao município. O prazo de uso da área é indeterminado e o edital estabelece que o vencedor precisa se comprometer a "manter o imóvel e equipamentos em bom estado de conservação e higiene, zelando por sua limpeza, manutenção e vigilância".

O terreno de 462 metros quadrados pertence ao município de Porto Alegre. Em 1971, foi concedido para a instalação de um posto de combustível. O Termo de Concessão de Uso teve validade de 20 anos e foi renovado duas vezes, vigorando até 2017 para BR Distribuidora, atual Vibra Energia. A partir de então, o município iniciou o movimento para desocupação do espaço.

Somente em outubro de 2021, a Vibra Energia informou à prefeitura sua intenção de devolver o imóvel. Em março de 2022, a empresa iniciou a descaracterização do imóvel, com a retirada tanques e bombas, com recomposição da cava dos tanques (local subterrâneo em que estavam instalados).