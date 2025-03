Loja de conveniência de rua do Bom Fim opera 24 horas e conta pet store

Quando pensamos em negócios com funcionamento 24h é muito provável que um tipo de estabelecimento surja à mente: lojas de conveniência. Parte do comércio noturno, elas representam a salvação para muitos momentos e imprevistos. Em Porto Alegre, a rede Alegrow faz parte desse ecossistema, mas carrega alguns conceitos que visam transformar o modelo.



Com 12 unidades em atividade, espalhadas por Porto Alegre, Canoas e Gravataí, a Alegrow (@alegrowoficial) se propõe a ser uma conveniência de rua acessível e sustentável. Eduardo Costa e José Mário Goes estão à frente do empreendimento que abriu em 2022. Eduardo conta que possui uma longa trajetória no mercado de conveniências, mas que a ideia dessa vez é levar o conceito para a rua, saindo dos postos de gasolina.

A escolha tem como objetivo garantir a acessibilidade e criar um formato que se conecte com a comunidade em que está inserido, adaptando-se ao meio. “A ideia nasceu na minha época de formação, há mais de 20 anos, quando estudei marketing social para um mundo melhor. O alicerce da Alegrow é tudo para todos. Brinco que a única fronteira que deveria existir no mundo se chama liberdade, que é até onde se pode ir até atingir a liberdade do próximo.”

Alegrow Bom Fim EVANDRO OLIVEIRA/JC



Dessa forma, a Alegrow projeta eliminar barreiras de acesso. “Buscamos fazer negócio independente de classe social ou cultural, com um atendimento igualitário e preço justo”, diz Eduardo, ressaltando que houve um erro de posicionamento na chegada das conveniências ao Brasil. “O mau posicionamento na questão de precificação levou ao estigma de que é algo muito mais caro”, diz. Além disso, ele explica como este setor funciona e suas dificuldades no controle de valores. “Não temos o poder de compra de grandes redes, então, não conseguimos trabalhar com os mesmos preços, mas buscamos oferecer preços de 20% a 30% acima do mercado tradicional apenas.”



LEIA TAMBÉM > Gelateria uruguaia é novidade na nova operação da Sabor de Luna em Porto Alegre



A primeira Alegrow 24h foi a do Bom Fim, decisão que surgiu a partir de uma necessidade específica da comunidade, agravada pelas enchentes que atingiram a cidade. Por ser um dos poucos locais que ainda tinham energia elétrica no bairro, a população solicitou que o negócio passasse a operar de forma ininterrupta. “Da nossa parte, foi para ajudar como um ponto base. Para que todos pudessem utilizar a loja, carregar um celular ou comprar um alimento. Acabamos mantendo”, lembra Antônio Costa Gama, gerente de operação da unidade do Bom Fim.



Parte do processo de adaptabilidade à comunidade é que a unidade também é um Pet Store, com produtos para tutores, também para atender uma demanda da vizinhança. “É uma loja que já está dentro da vida do bairro, o pessoal costuma ir ali com suas famílias, com seus pets. Tem uma mistura de jovens e pessoas de mais idade. Inclusive, respeitamos um horário de recolhimento de mesas e cadeiras, para o silêncio e descanso do bairro”, descreve Antônio.



Eduardo pontua que a característica de personalidade individual de cada loja segue as tendências dos seus consumidores. “A Alegrow do Bom Fim possui um perfil, a do Caldeira terá outro, a do Cais Embarcadero ainda outro. Essa ligação é fundamental, é uma reciprocidade que gera um ciclo virtuoso com a população que você faz parte”, conta. Dessa forma, a Alegrow projeta eliminar barreiras de acesso. “Buscamos fazer negócio independente de classe social ou cultural, com um atendimento igualitário e preço justo”, diz Eduardo, ressaltando que houve um erro de posicionamento na chegada das conveniências ao Brasil. “”, diz. Além disso, ele explica como este setor funciona e suas dificuldades no controle de valores. “Não temos o poder de compra de grandes redes, então, não conseguimos trabalhar com os mesmos preços, mas buscamos oferecer preços de 20% a 30% acima do mercado tradicional apenas.”A primeira Alegrow 24h foi a do Bom Fim, decisão que surgiu a partir de uma necessidade específica da comunidade,. Por ser um dos poucos locais que ainda tinham energia elétrica no bairro, a população solicitou que o negócio passasse a operar de forma ininterrupta. “Da nossa parte, foi para ajudar como um ponto base. Para que todos pudessem utilizar a loja, carregar um celular ou comprar um alimento. Acabamos mantendo”, lembra Antônio Costa Gama, gerente de operação da unidade do Bom Fim.é que a unidade também é um Pet Store, com produtos para tutores, também para atender uma demanda da vizinhança. “É uma loja que já está dentro da vida do bairro, o pessoal costuma ir ali com suas famílias, com seus pets. Tem uma mistura de jovens e pessoas de mais idade. Inclusive, respeitamos um horário de recolhimento de mesas e cadeiras, para o silêncio e descanso do bairro”, descreve Antônio.Eduardo pontua que a. “A Alegrow do Bom Fim possui um perfil, a do Caldeira terá outro, a do Cais Embarcadero ainda outro. Essa ligação é fundamental, é uma reciprocidade que gera um ciclo virtuoso com a população que você faz parte”, conta.

A Alegrow Bom Fim começou a operar 24h no período das enchentes EVANDRO OLIVEIRA/JC



A convite de estados como São Paulo e Brasília, a rede expandirá suas operações para fora do Rio Grande do Sul. Neste mês, a franquia inaugura uma unidade em São Paulo, na Faria Lima, com pretensão de crescer na capital paulista. Em Porto Alegre, mais unidades estão em fase de abertura. A Nilo Peçanha ganhará a primeira Alegrow cafeteria, enquanto no entorno da Redenção, na Osvaldo Aranha, as obras já começaram para mais um ponto, que foi concedido por meio de licitação. A previsão é de que a rede feche o ano com 17 unidades, podendo chegar até 20. Eduardo conta que o negócio surgiu em um momento em que a cidade passava por uma mudança na legislação.



Em reunião com a Secretaria de Desenvolvimento de Porto Alegre, áreas adotadas passaram a poder ser exploradas comercialmente - na Capital, áreas públicas como praças, canteiros, parques, passarelas e viadutos podem ser adotadas por meio do programa Seja Parceiro de Porto Alegre. Assim, a possibilidade de ocupação de espaços públicos se tornou um caminho para revitalização, devolvendo essas áreas à sociedade com condições adequadas de uso e segurança por meio de empreendimentos. “ É benéfico ser 24h quando você se torna um ponto de apoio para aquele local, para aquele bairro, em emergências, em eventualidades. Existe um serviço social em estar aberto continuamente. ”



LEIA TAMBÉM > Com mais de 15 anos de história, supermercado é administrado por empreendedora na Zona Leste de Porto Alegre A convite de estados como São Paulo e Brasília, a rede expandirá suas operações para fora do Rio Grande do Sul. Neste mês, a franquia inaugura uma unidade em São Paulo, na Faria Lima, com pretensão de crescer na capital paulista. Em Porto Alegre, mais unidades estão em fase de abertura. A Nilo Peçanha ganhará a primeira Alegrow cafeteria, enquanto no entorno da Redenção, na Osvaldo Aranha, as obras já começaram para mais um ponto, que foi concedido por meio de licitação. A previsão é de que a rede feche o ano com 17 unidades, podendo chegar até 20. Eduardo conta que o negócio surgiu em um momento em que a cidade passava por uma mudança na legislação.Em reunião com a Secretaria de Desenvolvimento de Porto Alegre, áreas adotadas passaram a poder ser exploradas comercialmente - na Capital, áreas públicas como praças, canteiros, parques, passarelas e viadutos podem ser adotadas por meio do programa Seja Parceiro de Porto Alegre. Assim, a possibilidade de ocupação de espaços públicos se tornou um caminho para revitalização, devolvendo essas áreas à sociedade com condições adequadas de uso e segurança por meio de empreendimentos. “

Além do Bom Fim, a Alegrow possui outros pontos 24h, incluindo aqueles localizados em postos de gasolina. O empreendedor acredita que existe uma demanda reprimida por estabelecimentos no formato na Capital, por motivos que vão além da segurança e passam também por questões culturais. Um ponto levantado é a aparente falta de negócios 24h em Porto Alegre, e poucos índices apresentam este cenário.



De acordo com o Empresômetro Market Map, uma spin-off do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), de 2019, o Rio Grande do Sul aparece entre os Estados com menos lojas de conveniência, enquanto o Sudeste lidera o mercado. “Acredito que a tendência é um aumento destas opções como um todo”, acredita Eduardo, pontuando que o modelo sempre envolverá variáveis financeiras, pois o negócio se torna mais oneroso, de viabilidade e de segurança.



Endereço da Alegrow

A Alegrow do Bom Fim opera na rua Irmão José Otão, n°320.