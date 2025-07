Marca gaúcha de aluguel de brinquedos para crianças aposta no franchising para expansão

De São Paulo

Fundada há 11 anos em Porto Alegre, a Club4kids nasceu do sonho de Mariana Lock em empreender e promover o consumo sustentável no ramo dos brinquedos. Visando a expansão e com o apoio do Sebrae RS, a marca tornou-se franquia em 2023, e participou da 32ª ABF Franchising Expo na última semana em busca de novas conexões.

Com produtos para crianças de até 10 anos, o empreendimento oferece quatro linhas diferente de brinquedos: dia a dia, terapêutica, pedagógica e eventos. Apesar de, hoje, a sustentabilidade no consumo estar no radar de muitos negócios, o cenário era diferente há uma década, comenta Mariana, quando criou a operação. "Não se falava em consumo sustentável no Brasil, se tinha uma sacola retornável já era muito. Mas era um conceito bastante difundido fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e quando conheci me encantei, quis trazer para cá", lembra a fundadora.

Apesar de almejar o crescimento da marca como franquia, Mariana reforça que a maior prioridade do negócio é a qualidade, e por isso não abre mão de realizar a capacitação de cada um de seus novos franqueados, sem terceirizar o processo. "A nossa expansão é de forma humana. O franqueado vai estar conosco durante toda a sua jornada, não só na capacitação. É uma relação estreita, um laço que criamos, nós de fato pegamos pela mão esse empresário, e eu mesma faço isso", explica.

Após dois anos como franqueadora, a Club4kids conta com 23 franquias em mais de 40 cidades brasileiras , nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que entra agora num processo de expansão para cidades do Interior e Região Metropolitana.

A rede conta com cinco opções de franquias, desde o Clubinho, para cidades com até 100 mil habitantes, e uma taxa de franquia de R$ 8 mil, mais R$ 20 mil para aquisição dos produtos, até o Clubinho 5, para cidades de 750 até 1 milhão de pessoas, com taxa no valor de R$ 24 mil e o mesmo valor para compra dos brinquedos. Todos franqueados recebem o site pronto, com os produtos já catalogados.

O objetivo é finalizar o ano com mais 15 franquias, mas Mariana reforça "não vendemos franquias, não temos uma equipe de expansão e nem queremos, justamente para não perder a nossa qualidade. Vamos em passinhos pequenos, de 15 em 15, 20 em 20, porque é o que eu sei que consigo dar conta com um olhar atento para essas pessoas".