Franquia de papelaria anuncia expansão no RS com duas novas unidades

De São Paulo

A Magnólia Papelaria irá ampliar sua presença no Rio Grande do Sul nos próximos meses. A rede, que já conta com um quiosque em operação no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, desde 2019, se prepara para abrir mais duas unidades no Estado: em Gramado e no Aeroporto Internacional Salgado Filho.



O movimento acontece após o encerramento de duas franquias que operavam no Rio Grande do Sul, mas foram impactadas pelas enchentes de 2024. “O franqueado que opera o Iguatemi tinha outras duas unidades, mas por conta das enchentes de maio do ano passado, ele foi prejudicado, assim como todo mundo. Ele tentou segurar por mais seis meses, mas financeiramente não conseguiu manter”, explica Igor Vendas, COO da Magnólia.

Após o encerramento dessas operações, a empresa afirma que agiu rápido para retomar com mais unidades ao Estado. O plano inclui a chegada ao aeroporto de Porto Alegre e em Gramado, destino turístico estratégico para a marca, afirma Igor.