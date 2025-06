Conheça franquia de oficina de instrumentos musicais que cabe em uma maleta

De São Paulo

Um negócio itinerante e que cabe na palma da mão. Essa é a proposta da Torky, oficina de instrumentos musicais que oferece um modelo de franquia em maleta. Operando há 23 anos como oficina na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e há sete anos como franqueadora, a empresa busca oferecer um novo conceito em serviços de luthieria - trabalho de criação e reparação de instrumentos musicais de corda.

Conforme a demanda na oficina foi aumentando ao longo dos anos, os sócios Márcia Gregini e Paulo Torquato viram uma oportunidade de crescimento, e o franchising foi a estratégia da dupla para expandir e nacionalizar a Torky. Em 2019, a empresa lançou o Case Torky, modelo de franquia em maleta que conta com cerca de 50 ferramentas, permitindo o franqueado realizar mais de 70 serviços .

"A manutenção pode ser feita em qualquer lugar. Seja em casa, na escola de música, em uma loja ou até em shows e eventos, é só levar a maleta", explica Márcia. A rede também conta com franquias em formato de quiosque e loja física. O valor para adquirir a franquia em maleta é de R$ 18,8 mil, e a previsão de payback é de 9 a 12 meses, já o investimento para os pontos físicos é de R$ 250 mil, com retorno estimado entre 24 e 36 meses de operação.

A sócia ressalta que não é preciso ter qualquer experiência com manutenção e reparação de instrumentos musicais para adquirir uma franquia, pois a rede oferece todo o treinamento necessário. "Esse franqueado vai aprender toda a função de ser um luthier, vai vivenciar o dia a dia da luthieria e aprender a realizar os próprios orçamentos", destaca.

Dos cinco franqueados que iniciaram na franquia em maleta, hoje três expandiram para a loja física, fator que faz os sócios acreditarem ainda mais no crescimento da marca. Até o fim do ano, o objetivo da empresa é estar com pelo menos 15 franquias ativas.

Além do treinamento prático da função, a rede conta com uma plataforma própria, onde o franqueado poderá realizar toda a gestão financeira do negócio em um espaço digital personalizado para a sua unidade.

Participando pela primeira vez da ABF Franchising Expo, que está na sua 32ª edição, a Torky prevê uma futura expansão da marca para as regiões Sudeste e Sul do País. "O Rio Grande do Sul é um estado muito musical, queremos muito chegar lá. E o trabalho de luthier requer muita atenção, são poucos lugares que oferecem isso e os músicos necessitam desse serviço, mas é difícil de encontrar", pondera a sócia.