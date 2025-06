Franchising cresce no RS mesmo após enchentes, indica ABF

De São Paulo

Teve início nesta quarta-feira (25) a 32ª edição da ABF Franchising Expo, que ocorre no Expo Center Norte, em São Paulo, até o próximo sábado (28). Neste ano, a feira amplia seu espaço com mais um pavilhão, totalizando 34 mil m² de evento, e reúne 403 marcas expositoras, sendo 115 estreantes.



Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Tom Moreira Leite, ressaltou a importância da cooperação para o fortalecimento do setor, discurso que persistiu entre as falas dos representantes da associação e de políticos que compareceram à solenidade. “ Esse evento é a prova completa da força coletiva que move o nosso setor. É o reflexo dos milhares de brasileiros que acreditam no franchising e no empreendedorismo que move o nosso País ”, destaca Leite. Estiveram presentes a presidente do conselho ABF, Cristina Franco, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, o vereador de São Paulo, Gabriel Abreu (Pode) e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo.



O primeiro dia também foi de divulgação de dados do setor. Atualmente, 69% dos municípios brasileiros têm pelo menos uma operação de franquia, entre as 3.289 redes existentes no País. Em 2024, o franchising registrou um faturamento de R$ 278.490 bilhões, representando 2,2% do PIB brasileiro.



No Rio Grande do Sul, apesar do Estado ainda se recuperar das enchentes de maio de 2024, o setor registra crescimento tanto no faturamento quanto no número de operações. Os segmentos que mais cresceram foram os de saúde, beleza e bem estar, que representa 16,1% das franquias gaúchas, e o de serviços e outros negócios, atingindo a marca de 25,4% no RS.

