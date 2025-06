Com cafeteria aberta ao público, banco abre novo modelo de agência em Porto Alegre

O Santander escolheu Porto Alegre para receber sua primeira unidade Work/Café fora do eixo Rio-São Paulo. Inaugurada nesta segunda-feira (17), a agência está localizada na rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, e une atendimento bancário personalizado a um ambiente compartilhado com cafeteria e espaços de coworking.



O conceito da nova flagship, ou loja conceito, gira em torno da “era pós-banco”, como define Marilize Ferrazza, diretora da Rede Sul do Santander Brasil. “ O espaço físico passa a ser dedicado a criar conexões . Isso porque as questões cotidianas de serviços bancários já são todas possíveis de se resolver de forma eletrônica, por meio do aplicativo”, afirma. “A grande maioria de nossos clientes vão hoje em uma agência apenas em ocasiões especiais, quando precisam de um assessoramento. Com o Work/Café, estamos criando novas possibilidades para que ele esteja conosco.”

LEIA TAMBÉM > Logística reversa se torna pilar de sustentabilidade e impulsiona negócios

O espaço inclui salas de reunião privativas, que podem ser reservadas por clientes do banco, uma sala para eventos e palestras e um núcleo de assessores especializados em investimentos, além de operações tradicionais como câmbio. “Precisamos nos comunicar com nossos clientes no momento certo, pelo canal mais adequado e dentro do contexto ideal”, pontua Marilize.



Outro destaque da nova agência é a parceria com a tradicional marca gaúcha Lugano Chocolates, de Gramado, que assume a operação da cafeteria. “A parceria com a Lugano surgiu de forma natural, já que temos o prazer de tê-la como cliente. É um privilégio para nós ter uma empresa gaúcha de tanta tradição associada à nossa marca. Isso se alinha à nossa estratégia de prestigiar o empreendedorismo local, o que é fundamental para nós, pois atuamos no apoio aos empreendedores”, explica a diretora.