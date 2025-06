Restaurante que aposta na união entre cinema e gastronomia é novidade em Gramado

Unindo a paixão pelo cinema e pela gastronomia, foi inaugurado recentemente em Gramado, na Serra Gaúcha, o Cinema Paradiso, novo restaurante do Grupo JPLP. Fundado pela família Cavichioni, o grupo já é conhecido por empreendimentos como o tradicional Mamma Mia, o El Fuego e o Neni.



Localizado em uma das ruas mais emblemáticas da cidade, a Rua Coberta, o novo restaurante realiza um antigo sonho da família. Segundo Marcelo Borba, CEO do Grupo JPLP, a proposta do Cinema Paradiso é conectar arte e gastronomia por meio de uma arquitetura inspirada na sétima arte, com referências à cultura italiana e toques contemporâneos e artísticos.



“ O restaurante foi instalado estrategicamente próximo ao palácio onde ocorre o Festival de Cinema de Gramado. Iniciamos o projeto em 2024, com pesquisas e buscas por referências, sobretudo na Europa, especialmente na Itália ”, explica o executivo.



O cardápio traz releituras de clássicos, mas também apresenta pratos autorais, assim como a carta de drinks. O menu foi desenvolvido a partir de pesquisas, viagens e livros antigos da família Cavichioni. O chef Edy Lopes comanda a cozinha, com destaque para a produção de massas frescas.

Julinho, Lorenzo, Patrícia e Pablo Cavichioni



As opções do cardápio incluem entradas, saladas, risotos, carnes, massas e sobremesas. As entradas custam entre R$ 56,00 e R$ 92,00 e contam com sugestões como polenta frita e carpaccio de salmão, com destaque para o Gnudi Aurora, bolinho tostado de ricota com espinafre ao molho de bacon. Os pratos principais podem ser individuais ou para compartilhar. Entre as carnes, há opções como salmão, filé mignon e entrecot, com preços individuais entre R$ 128,00 e R$ 148,00.



As massas são as estrelas do menu. Com mais de 10 opções, entre clássicas e recheadas, também podem ser servidas em porções para compartilhar. Os preços individuais partem de R$ 92,00. Entre os destaques, está o Pappardelle di Manzo al Funghi, preparado com iscas de filé ao molho de cogumelos tostados, vinho branco, nata e salsinha.



“A arte acontece dentro da cozinha e se transmite ao salão. Os verdadeiros artistas são os chefs, sempre inquietos, buscando novas técnicas de preparo, melhores insumos, combinações e harmonizações”, comenta Marcelo.



A carta de drinks é um dos pontos altos da casa. Além de uma seleção de clássicos, há drinks autorais, como o Cinema Paradiso, uma combinação de Campari, suco de limão, xarope de amarena, tomilho e albumina, decorado com cereja silvestre italiana. O menu de bebidas também conta com uma seção dedicada aos spritzes, a Italian Spritzeria.