Negócio de Porto Alegre que vende vinho pela janela abre em Gramado

Gramado. A operação na Serra Gaúcha iniciou na última semana comandada pelo casal Piettro Kayser e Fernanda Schindler, em parceria com o sommelier Charles Mendes. A nova janela fica no Giardino di Pietra, um hotel butique que opera há mais de duas décadas na avenida Borges de Medeiros, principal via da cidade turística. Janela do Vinho , projeto de Porto Alegre inspirado pela tradição italiana das Buchette del Vino, abriu as portas também. A operação na Serra Gaúcha iniciou na última semana comandada pelo casal Piettro Kayser e Fernanda Schindler, em parceria com o sommelier Charles Mendes. A nova janela fica no, um hotel butique que opera há mais de duas décadas na avenida Borges de Medeiros, principal via da cidade turística.

Piettro explica que a expansão para Gramado foi natural, já que o negócio é focada em um experiência que já se relaciona com o turismo. "Acreditamos que levar a janela do vinho para Gramado se justifica pelas próprias características do negócio. O empreendimento se alimenta do turismo de experiência e da vivência de uma história antiga, secular, oriunda de Florença, na Itália", afirma o empreendedor, ressaltando que os 150 anos da imigração italiana para o Rio Grande do Sul, celebrados em 2025, foram um incentivo para ampliar o negócio. " Contar essa história nos 150 anos da imigração italiana faz todo sentido, inclusive em Gramado está sendo amplamente comemorado, e isso também ajudou a validar a nossa decisão ."

Operando há pouco tempo, Piettro já percebe diferenças entre os perfis dos públicos de Porto Alegre e de Gramado. "O fato mais curioso que percebemos é que os visitantes de Gramado exploram muito a cidade a pé, e isso facilita a oportunidade de vivenciar a experiência da Janela do Vinho", pontua o empreendedor. Para atender essa demanda, por lá os vinhos e espumantes podem ser servidos em taças de acrílico, para que os turistas sigam seus passeios degustando a bebida.

A Janela do Vinho em Gramado fica na avenida Borges de Medeiros, nº 2001 Janela do Vinho/Divulgação/JC

A carta de vinhos será a mesma na unidade da Capital e da Serra Gaúcha. Piettro destaca o potencial do negócio para atender a demanda turística de uma cidade como Gramado. "Acreditamos que a nossa rica bagagem histórica e a sinergia com a colonização do Estado tornam o nosso negócio exatamente o que o turista deseja. Experimentar a sensação de estar caminhando pelas ruas europeias", afirma.

Endereço e horário de funcionamento da Janela do Vinho em Gramado

A Janela do Vinho em Gramado fica na avenida Borges de Medeiros, nº 2001, no Centro da cidade. A operação é diária das 12h às 21h.