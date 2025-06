Jornalista cria carrinho com torneiras de espumantes para eventos em Porto Alegre

Foi a partir da guinada em sua carreira que a jornalista Duda Streb criou o projeto A Hora da Virada. Depois de 20 anos atuando na TV como repórter esportiva, ela decidiu empreender na comunicação e compartilhar sua jornada. No entanto, essa foi apenas uma das guinadas: em 2021, ela enfrentou o câncer e, através da mesma iniciativa, compartilhou os desafios. Agora, A Hora da Virada se tornou uma linha de espumantes que, a partir da última semana, podem ser encontradas também em um carrinho com torneiras pensado para eventos.



Duda conta que a ideia do carrinho surgiu a partir do planejamento da festa de 15 anos de sua filha. Em busca de novidades e atrações para o evento, encontrou diversas opções de serviços neste formato, o que foi o insight para o novo negócio. “Comecei a ver um monte de carrinho na internet: chocolate, sorvete, crepe. Pensei por que não tínhamos um carrinho de espumante? E o meu noivo disse ‘ué, por que não?’. Como tínhamos lançado as espumantes da A Hora da Virada no ano passado e deu supercerto - vendemos 2 mil garrafas em dois meses - ele disse que já sabíamos que ia bem”, conta.



Assim, o carrinho estreou na última semana na festa da filha. “Esperei fazer essa surpresa, porque gostaria que a festa da minha filha fosse o ponto de partida. A partir disso, comecei a divulgar, foi um sucesso, muito compartilhamento”, diz sobre o carrinho, que conta com duas torneiras de espumante. “É uma ideia de promover os encontros ainda mais, levando essa experiência. Não é somente uma espumante, ela é tirada pelo garçom, de forma intagramável, superbonita, com taças personalizadas. Fazemos o evento se transformar . Essa era a minha ideia para a festa da minha filha que acabou virando um negócio, e que já está rodando”, orgulha-se.

LEIA TAMBÉM > Não tem crescimento sem propósito, afirma Luiza Helena Trajano



Já a linha de espumantes surgiu em alusão aos 10 anos da transição de carreira de Duda e como uma maneira de celebrar todas as vitórias do percurso. A jornalista relata que compartilhar sua jornada - tanto da transição de carreira quanto da luta contra o câncer - fez com que muitas pessoas se identificassem. O marco de uma década, então, serviu como estopim para lançar uma espumante símbolo de celebração. “Comemorei cada momento, cada término de tratamento. Pensava que já tinha compartilhado tantos desafios, que agora queria mostrar as vitórias. Comemorar, valorizar cada dia que temos a oportunidade de fazer diferente. Lançamos as espumantes da hora da virada e foi incrível”, garante Duda, que vendeu as bebidas para diversos estados do País. “Vendi para Bahia, São Paulo, Curitiba para seguidores que queriam comemorar com a espumante da Hora da Virada. Isso é muito gratificante”, afirma.



Além das espumantes, a linha deve ganhar, em breve, outros produtos, como pashiminas. Duda acredita que a identificação do público com a marca vem da honestidade com que compartilha os momentos em suas redes sociais. “Sempre temos obstáculos pelo caminho que temos que virar o jogo. Veio a minha luta contra o câncer, em dezembro de 2021, e a partir desse momento comecei a compartilhar nas redes, porque queria viver de vida real. E a minha voz acabou ganhando muita força. Muitas pessoas vieram comigo, talvez encontraram a força que precisavam para a virada, a inspiração, a coragem, e isso foi muito gratificante. Foi a partir daí que a minha marca ganhou vida. Não é sobre o câncer, sobre essa força e coragem para encarar um grande desafio”, acredita. Já a linha de espumantes surgiu em alusão aos 10 anos da transição de carreira de Duda e como uma maneira de celebrar todas as vitórias do percurso. A jornalista relata que compartilhar sua jornada - tanto da transição de carreira quanto da luta contra o câncer - fez com que muitas pessoas se identificassem. O marco de uma década, então, serviu como estopim para lançar uma espumante símbolo de celebração. “Comemorei cada momento, cada término de tratamento. Pensava que já tinha compartilhado tantos desafios, que agora queria mostrar as vitórias. Comemorar, valorizar cada dia que temos a oportunidade de fazer diferente. Lançamos as espumantes da hora da virada e foi incrível”, garante Duda, que vendeu as bebidas para diversos estados do País. “para seguidores que queriam comemorar com a espumante da Hora da Virada. Isso é muito gratificante”, afirma.Além das espumantes, a linha deve ganhar, em breve, outros produtos, como pashiminas. Duda acredita que a identificação do público com a marca vem da honestidade com que compartilha os momentos em suas redes sociais. “Sempre temos obstáculos pelo caminho que temos que virar o jogo. Veio a minha luta contra o câncer, em dezembro de 2021, e a partir desse momento comecei a compartilhar nas redes, porque queria viver de vida real. E a minha voz acabou ganhando muita força. Muitas pessoas vieram comigo, talvez encontraram a força que precisavam para a virada, a inspiração, a coragem, e isso foi muito gratificante. Foi a partir daí que a minha marca ganhou vida.”, acredita.

LEIA TAMBÉM > Com 50 anos de história, tradicional restaurante alemão de Porto Alegre passa por sucessão familiar

Como contratar o carrinho de espumante

A contratação do carrinho de espumantes pode ser feita através do Instagram (@ahoradaviradaoficial). Os valores são personalizados conforme o tamanho do evento, tempo de duração e número de convidados. Frente ao novo desafio, Duda acredita que empreender é seguir em movimento. “Temos que ter essa inquietação de nunca nos acomodarmos com o projeto que estamos levando. Hoje, trabalho com assessoria de imprensa, mas gosto de sair da caixa, de inventar, de elevar as coisas que faço”, pontua.