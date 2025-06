Arena de Microfranquias movimenta ABF Expo com opções a partir de 2,5 mil

De São Paulo

Com cada vez mais redes aderindo ao formato, as microfranquias seguem sendo uma opção atrativa para quem busca ingressar no franchising com um investimento mais baixo e que oferece menos riscos, e o movimento intenso na Arena de Microfranquias comprova o interesse no setor. Com 18 marcas expositoras e operações que partem de R$ 2,5 mil, as empresas aproveitam a 32ª ABF Franchising Expo, que segue até o próximo sábado (28) no Expo Center Norte, em São Paulo, para oferecer condições atrativas a possíveis novos franqueados.

Participando pela segunda vez da feira, a agência de viagens Vai Voando está oferecendo uma promoção de 50% para franqueados que fecharem negócio até o fim do mês. O custo de adesão para a microfranquia da marca está em R$ 2,5 mil, o que vai de encontro ao objetivo da empresa: democratizar o acesso ao franchising, explica Wlamir Cazak, expansion seller da rede.

Rede Vai Voando oferece opção de franquia a partir de R$ 2,5 mil Giovanna Sommariva/Especial/JC



Buscando atingir públicos de classe C, D e E, a Vai Voando, que se tornou franquia em 2019, opera sem realizar consulta em órgãos como SPC e Serasa e sem necessidade de comprovação de renda. “Nós conseguimos, com negociações diretas com as companhias aéreas, não só vender uma passagem, mas criar impacto social e dar oportunidade para todos”, define Cazak. Além do valor de adesão, é necessário um capital de giro de R$ 10 mil.



Seguindo a mesma linha, a OnPower, rede de Pernambuco fundada em 2021 e franqueadora há seis meses, busca oferecer uma franquia com custo acessível e sem necessidade de grande manutenção por parte do franqueado. A microfranquia custa R$ 9,9 mil e consiste em totens de publicidade e carregamento de dispositivos móveis. “Nossa metodologia principal é a liberdade do franqueado. Oferecemos todo o suporte, estudo de mercado sobre preços e melhores localidades para colocar o toten, mas o franqueado tem total liberdade para decidir tudo”, explica Raphael Stahler, head de expansão da marca.



Buscando atingir públicos de classe C, D e E, a Vai Voando, que se tornou franquia em 2019, opera sem realizar consulta em órgãos como SPC e Serasa e sem necessidade de comprovação de renda. "Nós conseguimos, com negociações diretas com as companhias aéreas, não só vender uma passagem, mas criar impacto social e dar oportunidade para todos", define Cazak. Além do valor de adesão, é necessário um capital de giro de R$ 10 mil.

Seguindo a mesma linha, a OnPower, rede de Pernambuco fundada em 2021 e franqueadora há seis meses, busca oferecer uma franquia com custo acessível e sem necessidade de grande manutenção por parte do franqueado. A microfranquia custa R$ 9,9 mil e consiste em totens de publicidade e carregamento de dispositivos móveis. "Nossa metodologia principal é a liberdade do franqueado. Oferecemos todo o suporte, estudo de mercado sobre preços e melhores localidades para colocar o toten, mas o franqueado tem total liberdade para decidir tudo", explica Raphael Stahler, head de expansão da marca.

Além do preço atrativo para quem deseja iniciar no setor, a operação é 100% controlada pelo aplicativo da rede, permitindo que o franqueado tenha também mais liberdade de tempo. O objetivo do grupo é encerrar 2025 com pelo menos 50 franquias em operação, atualmente são 10 entre os estados de São Paulo e Pernambuco.

Tony Éder e Raphael Stahler são heads de expansão na OnPower Giovanna Sommariva/Especial/JC



Já a TZ Viagens, figura carimbada na feira desde 2013 e com quase 13 anos de operação, aproveita o evento para estreitar os laços com os possíveis franqueados. De acordo com Paulo Manuel, fundador e CEO da rede, cada vez mais negócios têm sido fechados de forma virtual, o que torna a presença em eventos como a ABF Expo ainda mais necessária.



Já a TZ Viagens, figura carimbada na feira desde 2013 e com quase 13 anos de operação, aproveita o evento para estreitar os laços com os possíveis franqueados. De acordo com Paulo Manuel, fundador e CEO da rede, cada vez mais negócios têm sido fechados de forma virtual, o que torna a presença em eventos como a ABF Expo ainda mais necessária.

A empresa dispõe de dois formatos: o modelo de franquia com loja física, que varia entre R$ 60 mil e R$ 70 mil, e o home office, no valor de R$ 7,5 mil, que pode ter o paybak - retorno do investimento inicial -, ainda no primeiro mês de operação, garante Manuel. "Se o franqueado é uma pessoa que já tem experiência em viajar, já consegue entender e aplicar os conceitos básicos e tem essa reputação como a pessoa que gosta de viajar, logo no primeiro mês essa pessoa já tem um faturamento que consegue recuperar todo o investimento", destaca. Atualmente, são mais de 300 franquias da rede espalhadas pelo Brasil.

Paulo Manuel é fundador e CEO da TZ Viagens Giovanna Sommariva/Especial/JC

O que é uma microfranquia

Embora não haja distinção legal entre franquia e microfranquia, como explica Felipe Buranello, diretor de Microfranquias da ABF e CEO da Maria Brasileira, o termo é utilizado para definir operações com investimentos de até R$ 135 mil. “O segmento representa uma fatia expressiva do setor, impulsionado por modelos de baixo investimento, alta escalabilidade e formatos mais enxutos, como quiosques, contêineres e operações autônomas”, acrescenta Buranello. Hoje, 43% das marcas associadas à ABF operam com o formato de microfranquia, seja de forma pura ou mista.