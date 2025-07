Empreendedor à frente da Leiteria abre pizzaria no bairro Auxiliadora

Após um período funcionando em soft opening, a Ferradura Pizzaria foi oficialmente inaugurada na noite desta segunda-feira (30). O novo empreendimento faz parte do grupo Leiteria, encabeçado por Tiago Leite, e está localizado na rua 24 de Outubro, ao lado do Ferro Xiseria, outra operação da marca.

O evento, reservado para convidados, contou com a presença da imprensa, influenciadores digitais e amigos próximos de Tiago. O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero marcou presença.

Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio marcou presença no evento EVANDRO OLIVEIRA/JC

Segundo o empreendedor, a inauguração buscava oferecer um ambiente descontraído para seus convidados. Para alcançar isso, a operação, que normalmente funciona no sistema à la carte, foi transformada em um pequeno rodízio de pizzas, para que todos pudessem provar alguns dos 14 sabores - salgados e quatro doces - disponíveis no cardápio. Segundo o empreendedor, a inauguração buscava oferecer um ambiente descontraído para seus convidados. Para alcançar isso,- salgados e quatro doces - disponíveis no cardápio.

LEIA TAMBÉM > Família que produz azeite no RS aposta em marca de cosméticos a partir das folhas das oliveiras

Os destaques foram para a pizza de camarão e a de filé trufado. Sabores mais tradicionais como calabresa e margherita também marcaram presença. Além disso, as pizzas doces chamaram a atenção devido a sua apresentação diferenciada, que se assemelha a um calzone.

Tiago exaltou a importância do evento, agradeceu a presença de todos e aproveitou para reforçar um dos principais ideais de seu novo empreendimento: a utilização de insumos gaúchos.

"Toda a base do projeto é voltada para os nossos produtos regionais. Por exemplo, até a nossa base, que é a farinha, é daqui do Rio Grande do Sul. Então, nosso foco são produtos regionais e de qualidade", destacou

Endereço e horário de funcionamento da Ferradura Pizzaria

A Ferradura Pizzaria está localizada na rua 24 de Outubro, nº 1557. O empreendimento conta com um sistema de delivery, através do aplicativo Ifood, e opera de segunda à sexta, das 18h à meia noite e, nos finais de semana das 16h à meia noite.