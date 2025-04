Porto Alegre ganha posto para carros elétricos com cafeteria e conveniência

Júlia Fernandes

17 Abril 2025

A Esquina do Futuro, comando pelo Grupo Farroupilha, contará com duas estações de carregamento rápido e com a primeira Alegrow Cafeteria

Começou a operar, nesta quarta-feira (16), em Porto Alegre, a Esquina do Futuro, terrário urbano voltado à expansão da mobilidade elétrica e à promoção da sustentabilidade, criado pelo Grupo Farroupilha. O projeto pretende unir serviço de eletroposto com recarga rápida para carros elétricos, área de conveniência com cafeteria e espaço voltado para exposição de novidades tecnológicas e sustentáveis. A intenção do grupo é expandir a iniciativa levando às rodovias do Chuí a Torres 50 pontos de recarga. O espaço, que é o primeiro terrário urbano a implementar o serviço de eletroposto, possibilitará que os clientes carreguem seus veículos com recarga rápida de 1 hora ou ultrarrápida, em 15 minutos, atingindo até 80% da carga - porcentagem que não compromete o desempenho e a vida útil da bateria. De acordo com Eduardo Costa, CEO do Grupo Farroupilha, a ideia do empreendimento nasceu a partir da rede de conveniências Alegrow, outra iniciativa do grupo. “O que antecede a Esquina do Futuro é uma loja de conveniência que criei há mais ou menos três anos. A ideia do empreendimento era ocupar espaços públicos dentro dessa proposta sustentável”, explica Eduardo, afirmando que a Alegrow se tornou a primeira loja de conveniência a ter a certificação ESG no País. “Acabei me tornando um dos 12 conselheiros do Green Building no Brasil, que é a maior certificação de construção sustentável do mundo. Na sequência, tive uma ideia que se chamava Esquina do Futuro”, conta o CEO.