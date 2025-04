Tradicional hamburgueria de Dois Irmãos chega a Porto Alegre em casarão no bairro Rio Branco

Focado em hambúrgueres defumados, o Armazém Smoke é novidade na Capital. Localizado na rua Miguel Tostes, nº 317, no bairro Rio Branco, o espaço, que inaugura nesta terça-feira (15), fica em uma casa antiga, mantendo a essência do estabelecimento: a união do passado com o novo. Em Dois Irmãos, a hamburgueria é ponto de parada para vários turistas que visitam a região da Serra e do Vale do Sinos. Agora, o negócio pretende estar nos planos dos porto-alegrenses.



Vini Guedes e Mel Medeiros são os proprietários do Armazém Smoke. “Começamos a entrar no negócio de defumação, porque percebemos que era uma tendência. No começo fazíamos apenas delivery, mas na volta da pandemia a demanda pelo espaço físico era muito grande, todo mundo queria sair de casa”, explica o empreendedor. Até então, o nome da hamburgueria era Smoke Guedes, mas a fixação em um local alterou também a marca. “Nós ficamos no espaço onde antes era o Armazém Scholles, um lugar supertradicional com mais de 60 anos. O nome armazém é uma referência para a comunidade, então resolvemos preservar”, contextualiza Vini.

O sucesso na cidade se deu muito por conta da localização estratégica. “Além dos hambúrgueres, nós temos uma adega com vinhos e espumantes, e pegamos uma rota turística, com pessoas que estão dispostas a consumir”, relata Vini.

A abertura de um novo espaço em Porto Alegre deve causar uma mudança significativa no perfil do público. “Em Dois Irmãos, o Armazém é um evento, as pessoas se arrumam para ir. Aqui é um pouco diferente, o cara vem de bermuda e chinelo. Independente do público, é um lugar para as pessoas estarem e se sentirem bem ”, promete Vini.

Espaço do Armazém Smoke mistura o antigo e o novo numa casa clássica do bairro Rio Branco TÂNIA MEINERZ/JC



O Armazém Smoke virou notícia em fevereiro, quando, em meio à mudança dos móveis e à instalação da estrutura do novo espaço, o local foi assaltado duas vezes. “Adiamos a inauguração e tivemos um prejuízo de R$ 40 mil logo de cara. Agora, já estamos em outro astral, mas foi difícil”, desabafa Vini, que se mudou para o interior justamente por questões de segurança. “Em 2013, eu tinha um outro estabelecimento que também foi assaltado. Levaram até a chave dos carros. Por isso saímos daqui”, admite.



O principal produto do cardápio é o Big Smoke, hambúrguer que leva 170 gramas de vazio defumado e desfiado. "É o nosso carro-chefe", revela Vini sobre o lanche, que custa R$ 42,00. Outros destaques são o pancho, sanduíche tradicional no Uruguai e na Argentina feito com linguiça, que custa R$ 35,00, e as opções vegetarianas, já que é possível substituir o burguer bovino pelo à base de grão de bico. O Armazém Smoke ainda conta com porções, sobremesas e bebidas como drinks, cervejas, chopes e opções não alcoólicas.

Uma das atrações do local, a adega, estará presente na loja da Capital. Por outro lado, não haverá delivery nas primeiras semanas. Os proprietários afirmam que irão se estabelecer primeiro para depois abrir esta alternativa. “Mas vamos ter em breve”, conclui Mel.

Horário de Funcionamento do Armazém Smoke

O Armazém Smoke de Porto Alegre abrirá de terça a sábado, das 18h às 23h, na rua Miguel Tostes, nº 317, bairro Rio Branco.