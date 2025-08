LISTA: 10 cervejarias em Porto Alegre para celebrar o Dia da Cerveja

O Brasil está entre os três maiores produtores de cerveja do mundo. A bebida, querida por boa parte dos brasileiros, chegou ao País no século XVll e, desde então, independente de clima, toda sexta é momento para uma "cervejinha". Com o tempo, muitos empreendedores encontraram na bebida fermentada uma forma de mudarem suas vidas. Além das marcas populares, disponíveis nas gôndolas de grandes varejistas, Porto Alegre conta com um leque de opções de cervejarias artesanais.

Celebrado sempre na primeira sexta-feira de agosto, o Dia Internacional da Cerveja é comemorado nesta sexta-feira (1). Confira 10 cervejarias em Porto Alegre para brindar a data.

1. Mulheres cervejeiras

Comandada por Michele Vieceli, a cervejaria Daluz nasceu em 2018. Atualmente, a Daluz participa de diversas feiras, além de estar presente em algumas torneiras de bares da Capital . Além disso, a cervejaria realiza eventos particulares e realiza entrega de pedidos que podem ser feitas pelo WhatsApp. A marca conta com cinco opções de cerveja: Pilsen, American Ipa, Fruit Bier, Belgian Pale Ale, Dry Stout e APA. Os growler custam entre R$ 15,00 e R$ 20,00.

• Instagram e WhatsApp: @daluzcervejaria / (51) 99646-6941.

• Endereço: rua Itaúna, nº 265, bairro Sarandi.

Cervejaria DaLuz Instagram/DaLuz/Reprodução/JC

2. Cervejaria independente

A Sinapses é uma cervejaria independente cigana, que não possui local próprio para fabricação. A empreendedora, Raquel França, é pedagoga e o negócio surgiu há quatro anos, com a união firmada com outra professora, Luana Fonseca, e seu marido, João Motta. A marca está presente no Barril Dobrado (@barrildobrado.brewpub), bar que celebra a cultura nordestina na Cidade Baixa e que é resultado de uma parceria entre outras mulheres cervejeiras.

• Endereço: rua General Lima e Silva, n° 594, no bairro Cidade Baixa.

• Horário: De terça a quinta-feira, o Barril Dobrado opera das 16h às 21h e as sextas e sábados, das 16h às 22h. Aos fins de semana, o local opera a partir das 12he aos domingos, o local funciona até as 22h30min.

3. Zero glúten

A Salva Craft Beer (@salvacraftbeer) anunciou em 2025 a passagem de todos os seus rótulos para bebidas sem glúten. Com um posicionamento que já buscava levar saúde e inclusão, a Salva não faz uso de aditivos químicos e conservantes na produção desde sua inauguração em 2016.

• Onde encontrar: a Salva está disponível em supermercados de Porto Alegre e aceita pedidos através do sitesalva.ind.br

4. No coração da Zona Sul

Com um ambiente espaçoso, que conta com amplo quintal, o empreendimento opera em um casarão no coração da Zona Sul, a cervejaria Pohlmann busca ser um local acolhedor para as famílias que residem na região. Atualmente, estão disponíveis no bar oito torneiras de chope, que se dividem em cervejas autorais e de parceiras.

• Endereço: rua Copacabana, n° 745, no bairro Assunção.

• Horário: de terça a sábado, das 17h30min às 23h30min.

5. Cerveja à base de uva

Com pouco mais de 3 mil habitantes, Vila Flores é terra de cervejas premiadas. Apesar de estar na Serra Gaúcha, onde a tradição do vinho é um dos principais pilares econômicos e turísticos, o município abriga a Cantina Mascaron, agroindústria que opera desde 2004 e que produz cervejas à base do mosto de uvas tradicionais da região. Inspirado no dialeto italiano de Vêneto, o negócio criou o clube Portemo Casa, que significa 'levamos para casa', oferecendo entregas mensais para moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana.

• Endereço: A Cantina Mascaron fica na rodovia RSC 437, n° 8153, em Vila Flores. As entregas em Porto Alegre podem ser agendadas por meio do WhatsApp (54) 3447-1336.

As cervejas foram premiadas na categoria Italian Grape Ale Simara Polli/Cantina Mascaron/Divulgação/JC

6. Representatividade preta

O Mocambo, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, é o bar da cervejaria Implicantes, que traz em seus rótulos personalidades icônicas da comunidade negra. O bar opera desde 2023 oferecendo diversas cervejas autorais, além de drinks e petiscos.

• Endereço: rua Joaquim Nabuco, nº 46, Cidade Baixa.

• Horário: a operação é de terça a sábado, das 17h30min à meia-noite. Aos domingos, das 15h às 20h.

7. Cerveja e quitutes veganos

O Mato Bar, no bairro Rio Branco, é a operação comandada pelos mesmo sócios da cervejaria Primor da Terra. Localizada na rua Francisco Ferrer, a operação oferece lanches veganos, drinks e, claro, muita cerveja. No bar, estão disponíveis seis torneiras de chopes - quatro delas oferecem produtos autorais e duas de cervejarias parceiras.

• Endereço: rua Francisco Ferrer, n° 192, no bairro Rio Branco.

• Horário: quarta-feira a sábado, das 18h à meia-noite.

8. Ceva e cultura na CB

O Terreiro Bar Ancestral leva para a Cidade Baixa inspirações nas religiões de matriz africana. A operação é comandada por Roger Moraes e Helena Legunes, nomes também à frente da cervejaria Cabocla. O bar conta com 12 torneiras de chope, sendo 10 da casa e duas de cervejarias convidadas.

• Endereço: rua Luiz Afonso, nº 247, Cidade Baixa.

• Horário: de quarta-feira a sábado, das 17h à meia-noite. Aos domingos, das 17h às 22h.

9. Rota turística na Zona Sul

A Steilen Berg, cervejaria artesanal localizada na Zona Sul de Porto Alegre, surgiu em 2010. Com diversos tipos da bebida, como Weiss, Brown Ale, IPA, Pilsen e Strong Ale, são mais de 10 rótulos. Em 2024, a Steilen Berg foi uma das seis empresas de Porto Alegre selecionadas para participar do programa Cidade Empreendedora, que busca desenvolver produtos turísticos para a cidade.

• Endereço: rua Olmiro Lametta Viegas, nº27, no bairro Hípica. Os eventos realizados no local são divulgados no Instagram da cervejaria (@steilenberg).

10. Tradição no 4º Distrito

Operando há 12 anos em Porto Alegre, a Cervejaria Alcapone é uma das cervejarias mais tradicionais da Capital. A marca conta com um bar no 4º Distrito, o Alcabar, onde fica também a fábrica da cervejaria. O local conta com cerveja própria, além de drinks, porções de petiscos, hambúrguer e itens de parrilla, como entrecot e matambrito. Além da operação no 4º Distrito, o Alcabar também funciona na Orla do Guaíba, no quiosque 6.

• Endereço: travessa São José, nº 515.

• Horário: quinta-feira a sábado, das 18h à meia-noite.