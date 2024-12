Cervejaria da Zona Sul entra na rota turística de Porto Alegre

A Steilen Berg (@steilenberg), cervejaria artesanal localizada na Zona Sul de Porto Alegre, tem uma história marcada pela amizade e pela busca por um produto genuíno. Fundada pelos sócios Fernando Leão Zancanaro, Juliano Leão Zancanaro, Marcos Travi e Evandro Janovik, a cervejaria surgiu em 2010, em um momento em que o mercado de cervejas diferenciadas na capital gaúcha era ainda incipiente.

“Naquela época, era muito raro encontrar cervejas diferentes em Porto Alegre. Apenas uma ou duas lojas trabalhavam com marcas importadas, e degustar rótulos variados era algo bem complicado", comenta Evandro. Esse contexto inspirou os sócios a criarem uma cervejaria que fosse um ponto de referência na cidade.

homenagear as origens do projeto. "Morro Agudo é o local onde começamos, e queríamos um nome que tivesse esse vínculo. 'Steilen Berg' é o que o Morro Agudo significa em alemão, uma verdadeira homenagem ao nosso início", explica Juliano. A Steilen Bergse destaca pela produção de diversos estilos de cerveja artesanal, como Weiss, Brown Ale, IPA, Pilsen e Strong Ale

A Steilen Berg se destacou pela produção de diversos estilos de cerveja artesanal, como Weiss, Brown Ale, IPA, Pilsen e Strong Ale. Atualmente, a cervejaria oferece 13 tipos de cervejas, mas irá lançar, no próximo mês, mais uma opção. No entanto, o que está marcando uma nova fase para a cervejaria é o envolvimento em um projeto que visa transformar a experiência com a cerveja em uma atração turística.

A cervejaria foi uma das seis empresas de Porto Alegre selecionadas para participar do programa Cidade Empreendedora, que busca desenvolver produtos turísticos para a cidade. O objetivo, segundo Evandro, é reter o turista em Porto Alegre, especialmente nos fins de semana, quando muitos viajam para a Serra. “Queremos que eles fiquem por aqui e descubram as maravilhas que a cidade pode oferecer", conta Evandro.

Para estruturar essa proposta, a Steilen Berg passou por diversos encontros com consultores, tanto da prefeitura quanto do Sebrae-RS. O resultado foi a criação de uma experiência única para os visitantes, que envolve não apenas a degustação das cervejas da casa, mas também uma imersão na gastronomia de alto nível. " A ideia é proporcionar uma experiência completa, onde o turista possa saborear nossas cervejas harmonizadas com pratos de alta gastronomia. Chamamos um chef, o Christian Alabarce, da Alabarce Gastronomia, para ajudar a desenvolver essa proposta ", detalha Juliano. O chef, após estudar o livro A Mesa do Mestre Cervejeiro, criou canapés exclusivos para acompanhar cada estilo de cerveja. A harmonização de sabores se tornou um ponto forte da experiência, que visa elevar a percepção do público sobre a cerveja artesanal.

O primeiro evento, realizado como uma espécie de teste, superou as expectativas. Juliano compartilha com entusiasmo. "Foi muito positivo. Convidamos pessoas ligadas à prefeitura, ao Sebrae-RS e alguns influencers. Fizemos a apresentação da nossa proposta e recebemos muitos feedbacks valiosos”, compartilha Evandro. O evento teve como foco a combinação de cervejas e pratos sofisticados, e o público teve a oportunidade de aprender sobre a história e o processo de fabricação das cervejas.

O sucesso da primeira ação confirmou a viabilidade da ideia, e agora a Steilen Berg está pronta para oferecer a experiência de forma regular. "A ideia é realizar esses eventos de degustação harmonizada de forma regular, e disponibilizar essa experiência em plataformas de turismo", explica Juliano. O evento tem um custo de R$ 260,00 por pessoa e inclui a degustação de vários estilos de cerveja, desde as mais tradicionais, como a Pilsen, até as mais exclusivas, como as envelhecidas em barris de carvalho, além dos pratos elaborados.

Apesar de ser uma experiência de alto nível, a Steilen Berg planeja diversificar as ofertas. "Nós também pensamos em criar eventos mais acessíveis, que não envolvam a alta gastronomia, mas que sejam focados na degustação das cervejas. A ideia é atingir um público mais cervejeiro, que queira explorar nossos estilos de cerveja", afirma Evandro.

um ponto de referência para os praticantes de esportes ao ar livre. O Morro Agudo, com suas trilhas para corrida e mountain bike, atrai muitos esportistas, e a cervejaria se tornou um destino natural para quem quer descansar e beber cerveja após a atividade física. "Nós sempre tivemos uma conexão muito forte com o esporte. Todos os sócios praticam algum tipo de esporte, seja surf, skate ou mountain bike. A localização da cervejaria, em um morro tão frequentado por esportistas, foi algo que naturalmente se integrou ao nosso negócio", explica Evandro.

A pandemia de Covid-19, que afetou profundamente o setor de turismo e lazer, também trouxe desafios para a Steilen Berg, mas a cervejaria se reinventou. Durante o período de isolamento, os sócios criaram um kit de 12 garrafas, com a entrega gratuita em Porto Alegre, para que os clientes pudessem continuar consumindo suas cervejas com segurança. "Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa e começaram a consumir mais produtos artesanais, já que não podiam sair. Criamos o kit e conseguimos manter o faturamento, chegando a um crescimento de 20% em relação ao ano anterior", revela Juliano, destacando a resiliência do negócio.

Os sócios estão otimistas sobre o futuro e acredita que a cidade tem muito a oferecer aos turistas. "Porto Alegre tem uma orla linda, muitos museus e teatros, e agora estamos começando a mostrar que também temos produtos de qualidade, como a nossa cerveja, que podem atrair turistas", afirma Juliano. A proposta é, assim, dar visibilidade e fortalecer o turismo local, criando novas formas de engajamento entre os visitantes e a cultura cervejeira da cidade.

Endereço e eventos

A Steilen Berg está localizada na rua Olmiro Lametta Viegas, nº27, no bairro Hípica. Os eventos realizados no local são divulgados no Instagram da cervejaria (@steilenberg).