Rótulo escolhido por Obama e Mandela em suas posses é destaque em loja de vinhos em Porto Alegre

O Vinho Justo (@vinhojusto) nasceu em 2018, após o sommelier Tomaz Saleme, empreendedor à frente do negócio, perceber uma oportunidade no mercado de vinhos. A marca começou com um Instagram que oferecia consultoria de vinhos e ensinava sobre esse universo de maneira descomplicada e informal. Atualmente, o Vinho Justo ocupa um ponto em uma galeria na avenida Goethe, oferecendo diversos rótulos de diferentes origens, além das confrarias.



O negócio surgiu a partir de uma provocação do pai de Tomaz. Na época, ele estava formado em direito e estudando para concurso para ser delegado federal. Durante uma conversa com seu pai, Tomaz decidiu que era o momento de recalcular sua trajetória e investir em algo que trouxesse mais benefícios, além da estabilidade financeira.



“A minha família sempre girou em torno do vinho. Um dia, meu pai me perguntou ‘é isso que você quer?’ e eu respondi ‘é para isso que estou estudando’. E essa conversa aconteceu enquanto tomávamos vinho”, conta Tomaz. Segundo o empreendedor, o pai foi a primeira pessoa a incentivá-lo a empreender.



Ao perceber que poderia ter seu próprio negócio, Tomaz voltou para a graduação, agora cursando Administração. Durante a faculdade, ele percebeu que o mercado de vinhos era "muito quadrado", como define, afastando um público potencial. " As pessoas que estavam vendendo vinho pareciam não se comunicar de forma acessível ", aponta Tomaz, afirmando que uma comunicação distante e formal impede que muitas pessoas conheçam mais sobre o universo dos vinhos.

Em 2018, com o intuito de trazer informações e desmistificar conceitos sobre o tema, ele criou o Vinho Justo no Instagram, oferecendo dicas de rótulos e promoções. “Inicialmente, dava dicas, consultoria e conversava com as pessoas sobre o assunto. Quando chegamos a 10 mil seguidores, percebi que era hora de formalizar o negócio e abrir o CNPJ. Fiz todo o curso de Administração estudando o plano de negócios do Vinho Justo”, explica.



Com o auxílio dos professores, começando a entender como o negócio funcionaria na prática, ele começou a construir a empresa. “Estava formatando minha empresa com o apoio dos professores da faculdade. Sentava com eles, mostrava as planilhas e conversava com os professores de marketing, logística e financeiro. Comecei com poucos vinhos para testar o mercado, apenas quatro rótulos no início”, conta Tomaz.



Com esses quatro produtos, o empreendedor criou uma box e, por meio das redes sociais, explicava sobre os rótulos. Segundo Tomaz, o produto foi bem aceito. “O pessoal gostou dessa abordagem divertida sobre o universo dos vinhos, mas sem deixar de ensinar ao mesmo tempo”, lembra.



Para poder ensinar sobre vinhos, o empreendedor investiu em capacitações. Durante a faculdade, fez o curso da Associação Brasileira de Sommeliers e, posteriormente, buscou qualificação internacional. “Fiz os cursos da WSET níveis 1, 2 e 3, e agora estou terminando o nível 4. As provas vêm de Londres, mas é preciso realizá-las em São Paulo”, explica.



"De início, as pessoas ficaram surpresas. Não é uma região com muita circulação de pessoas. Começamos lá, vendendo vinhos e fazendo confrarias, e as pessoas começaram a ir porque a proposta era tão legal que o público achava que valia a pena", comenta. Após três anos no local, em maio deste ano, a loja foi destruída pelas enchentes, causando um prejuízo superior a R$ 100 mil.

Retomada pós-enchente



Sem a loja e com o Instagram da marca parado, Tomaz decidiu usar seu alcance para ajudar as famílias afetadas pela enchente. Em poucos dias, ele arrecadou mais de R$ 97 mil, valor que foi distribuído para três instituições. “Quando conseguimos entrar na loja um mês depois, estava um caos, com um cheiro muito forte. Não havia o que fazer, era só juntar tudo e descartar. Vinhos e espumantes de R$ 2 mil estavam boiando. Descartei tudo, paguei os fornecedores e comecei a procurar novos pontos”, relata Tomaz.

Tomaz está à frente do Vinho Justo, loja de vinhos localizado na Av.Goethe JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC



O atual endereço do Vinho Justo era ocupado por uma cafeteria. Quando encontrou o local, Tomaz viu potencial no espaço e, após algumas reformas, a operação reabriu as portas. No térreo do estabelecimento, funciona uma loja no formato petit, e no mezanino está o espaço para as confrarias. A loja oferece mais de 100 rótulos, vindos principalmente da França, África do Sul, Argentina, Chile e Portugal. Entre os rótulos, destaca-se o espumante Graham Beck Brut NV, escolhido por Barack Obama e Nelson Mandela para celebrar suas vitórias presidenciais.

Entre os diferenciais do empreendimento está o clube, um modelo em que o cliente recebe dois vinhos e uma masterclass sobre os produtos. Além disso, o cliente tem acesso ao portal do aluno, com aulas gravadas.

Endereço e horário de funcionamento do Vinho Justo

O Vinho Justo está localizado na Goethe Galeria, na avenida Goethe, nº38, loja 17, no bairro Rio Branco. O estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h.