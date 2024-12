Corrida com chope acontece no 4º Distrito de Porto Alegre

No próximo sábado (14), ocorre a segunda edição do Drunk Run (@drunkrunbr), uma corrida onde os participantes terão que correr enquanto bebem chope. Serão quatro voltas de 400 metros e, antes de realizar cada volta, o participante deve beber 300 ml de chope e realizar o percurso correndo em linha reta.



O evento ocorrerá desta vez no 4Beer (@4beerpoa), no 4º Distrito. São 120 vagas, e as inscrições custam R$ 100,00, incluindo um kit com caneco de chope personalizado, chaveiro abridor de garrafas, entre outros brindes e os chopes que serão consumidos na corrida. As inscrições devem ser realizadas através do Sympla.



Alessandro Dreyer, idealizador do evento, é maratonista e participa de eventos de corridas há muitos anos. Segundo ele, o Drunk Run foi inspirado em um evento que começou no exterior. “ Surgiu nos Estados Unidos, mas hoje já se espalhou pelo mundo inteiro que é a Beer Mile, que é uma milha, 1,6 mil metros. A cada 400 metros, tu tens que tomar um chope ou uma long neck. Tivemos a ideia de fazer aqui. Ele não é um evento registrado, então cada um pode fazer do seu jeito”, explica Alessandro.

A primeira edição, que contou com 60 participantes, aconteceu em outubro deste ano, no Eucaliptos Sports Bar, no Menino Deus. “Para esse segundo evento, conversei com o Caio, proprietário do 4Beer, para fazer uma edição maior. A pessoa terá um espaço de 10 metros para terminar o chope. Quando termina, corre esses 400 metros o mais rápido que ela conseguir”, detalha.



Todos os participantes irão receber uma medalha, que é um abridor de garrafa. Para esta segunda edição, o evento se prepara para receber 120 pessoas, que serão dividas em baterias de até 15 pessoas. “A ideia é não sobrecarregar. As pessoas precisam se sentir confortáveis para correr. Tem a questão do chope, que precisa estar bem gelado e ser servido da forma certa”, comenta. Além dos campeões por bateria, a Drunk Run terá os vencedores geral masculino e feminino. A premiação será um glower chope de dois litros customizado.



O idealizador comenta que a procura vem sendo grande e as vagas estão quase esgotadas. “Muita gente vem atrás perguntar. Pessoas de outros lugares, bares do interior do estado que entraram em contato para fazer edições pelo interior”, comemora. Alessandro ainda destaca a importância de realizar eventos nesses espaços que foram afetados pelas enchentes de maio de 2024. “Um dos grandes objetivos é reativar os locais que foram inundados. O 4Beer já está bem recuperado e para eles essa retomada vai ser positiva”, completa.

Endereço e horário do evento

O evento acontece a partir das 16h, do dia 14 de dezembro, no 4Beer do 4º Distrito, na avenida Polônia, nº 200, no bairro São Geraldo.