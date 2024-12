Empreendedor abre primeira torrefação de café especial em Viamão

A Build Cafés (@buildcafes) é a primeira torrefação artesanal de café especial em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Inaugurado em novembro, o empreendimento realiza a torrefação de cafés provenientes de três fazendas de Minas Gerais e comercializa os produtos online. À frente do negócio está o casal de empreendedores Iury de Moraes e Samanta Britto. Além disso, a irmã de Iury, Camila Moraes, é responsável pela parte comercial da operação. De acordo com Iury, a paixão e a vontade de trabalhar com café começaram em 2017, mas foi em outubro do ano passado, ao descobrir que seria pai, que decidiu apostar no negócio.



“Quando conheci o café especial, me apaixonei. Desde 2017 venho estudando muito sobre café, sobre a cadeia produtiva e como ele chega até nossas casas. No ano passado, ao descobrir que seria pai, decidi que era o momento de construir a Build”, conta o empreendedor.



Entre os diferenciais da marca, Iury destaca o cuidado no desenvolvimento do nome e da identidade visual da Build. Formado em análise de sistemas e atuando como desenvolvedor de software, ele explica que o nome foi inspirado em um termo da área. “É um termo que usamos muito ‘buildar o projeto’. Isso significa finalizar o projeto e, antes de disponibilizá-lo para os usuários, realizamos a build. Pensei: ‘opa, Build é um nome legal’”, detalha. O logotipo da marca foi criado pelo próprio empreendedor, que desenhou um leão com uma juba composta por grãos de café.



A marca oferece três opções de café, cada um proveniente de uma fazenda. O café do Sítio Morro Preto é uma edição limitada, com um perfil sensorial que apresenta geleia de ameixa intensa, notas de passas ao rum e um toque de uva. Este é o produto mais exclusivo da Build, custando R$ 56,00. Outra opção é o café da Fazenda Limeira, que apresenta notas florais delicadas, toques de melaço e doce de figo, ao preço de R$ 46,00. A Build também está se preparando para lançar o terceiro café especial, vindo da Fazenda Bom Pastor. Cada embalagem contém 250 gramas, e o cliente pode optar por receber o produto em grãos ou moído.



“São produções familiares, de produtores que não têm um alto poder aquisitivo e não conseguem investir em grandes maquinários. Eles cuidam da plantação manualmente, observando grão por grão”, explica Iury.

LEIA TAMBÉM > Com cardápio à base de frutas da Amazônia, paraense abre loja em shopping de Porto Alegre



De acordo com o empreendedor, a cena do café na grande Porto Alegre é muito acolhedora. Iury destaca que recebeu incentivo de outros empreendedores durante o processo de abertura da Build. “ Não temos concorrentes, temos amigos. Quando comecei com a ideia da torrefação, busquei aprender mais sobre a torra do café. Foi assim que conheci Giancarlo Curti, sócio do Abuela Café e Torrefação, junto com sua esposa Stéfani Anza”, conta Iury, destacando que a parceria com o Abuela foi essencial para consolidar o negócio. “Hoje, carregamos um pouco do DNA do Abuela também”, enfatiza.



Embora o foco inicial seja oferecer essa experiência em Viamão, a Build já distribui seus produtos para outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Nesse primeiro mês de operação, foram vendidos entre dois e três quilos de café por semana. Por ser uma produção artesanal, Iury acredita que a receptividade ao produto tem sido positiva. Natural de Viamão, o empreendedor sempre precisou buscar cafés especiais em outras cidades. Ao identificar essa carência local, ele percebeu que o público tende a aderir a esse tipo de café ao compreender seu conceito.



“Nas redes sociais, fazemos postagens educativas para mostrar ao público a diferença entre o café especial e o café tradicional. Muitos não sabem que o tradicional extra-forte é torrado a ponto de carbonizar o café. Durante esse processo de torra do café tradicional, entram pedras, folhas e outros elementos que, se o público soubesse, não consumiria”, explica. De acordo com o empreendedor, a cena do café na grande Porto Alegre é muito acolhedora. Iury destaca que recebeu incentivo de outros empreendedores durante o processo de abertura da Build. “Foi assim que conheci Giancarlo Curti, sócio do, junto com sua esposa Stéfani Anza”, conta Iury, destacando que a parceria com o Abuela foi essencial para consolidar o negócio. “Hoje,também”, enfatiza.Embora o foco inicial seja oferecer essa experiência em Viamão, a Build já distribui seus produtos para outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Nesse primeiro mês de operação, foram vendidos entre dois e três quilos de café por semana. Por ser uma produção artesanal, Iury acredita que a receptividade ao produto tem sido positiva. Natural de Viamão, o empreendedor sempre precisou buscar cafés especiais em outras cidades. Ao identificar essa carência local, ele percebeu que o“Nas redes sociais, fazemos postagens educativas para mostrar ao público a diferença entre o café especial e o café tradicional. Muitos não sabem que o tradicional extra-forte é torrado a ponto de carbonizar o café. Durante esse processo de torra do café tradicional, entram pedras, folhas e outros elementos que, se o público soubesse, não consumiria”, explica.