Torrefação atingida pela enchente faz operação temporária em café no bairro Auxiliadora

Abuela, cafeteria e torrefação que fica no bairro Floresta, em Porto Alegre, foi uma das operações atingidas pelas cheias na Capital. O negócio, que começou a operar em setembro de 2023, foi impactado pela água, precisando fechar as portas. Para enfrentar as dificuldades do período, os sócios Stéfani Anza e Giancarlo Curti contaram com o amparo de outra operação do segmento, a Brio Coffee Stand, que opera na rua 24 de Outubro, nº 1728, no bairro Auxiliadora. No último fim de semana e no próximo sábado (26), as cafeterias unem as operações na Brio para atender à clientela do Abuela.

Os sócios do Abuela contam que, nesta semana, iniciaram a limpeza do espaço, que teve cerca de dois palmos de alagamento. "A água demorou para chegar e isso fez com que a gente conseguisse agir com um pouco mais de cautela. Conseguimos levantar muita coisa, e isso minimizou o prejuízo. Algumas coisas perdemos, porque achamos que não ia chegar, como estoque seco, embalagens de café", conta Giancarlo. "As maiores perdas que tivemos foram os mobiliários de MDF. Faltou muito pouco para entrar na parte elétrica da máquina de torra, então está tudo certo", diz Stéfani, aliviada sobre a situação do negócio.

Já na Brio Coffee Stand, cafeteria com foco no take away, que está em uma região que não foi afetada pela água, os impactos foram mais brandos. “Fomos minimamente afetados. Na primeira semana, ficamos fechados alguns dias. Então, tivemos um prejuízo, mas nem se compara. A única mudança que fizemos é que fechávamos 18h45min, e agora, por questão de segurança e porque percebemos que está mais parado no fim do dia, estamos fechando às 18h. Mas a gente vê que o pessoal está voltando aos pouquinhos”, comenta Emanuelle Madeira, proprietária da Brio.

Impossibilitados de operar, os sócios do Abuela contaram com o apoio de Emanuelle para adaptar o negócio neste momento. "Nós estamos em um grupo de cafeterias e o pessoal do La Cabane compartilhou a proposta e nós já estávamos vendo como apoiar. Conversamos em conjunto, tentando ver o que dava, foi muito às pressas. A ideia era aproveitar o que eles tinham em estoque, porque tinham itens que iam vencer", conta Emanuelle sobre a operação que aconteceu no último sábado (18) e vai se repetir no próximo (25). "Tentamos vender o que dava, juntamos as operações, e realmente o pessoal abraçou, tanto o público deles quanto o nosso. O pessoal está muito empático. Acho que 90% do público veio sabendo da ação", comemora a proprietária do Brio.

Os empreendedores contam que a ação em conjunto foi, em síntese, uma união de propostas muito diferentes. "As gurias aqui têm a proposta de ser uma cafeteria to go, mais take away, não tem tanta opção de espaço para receber gente", diz Giancarlo. "A nossa proposta é agilidade, correria do dia a dia, e o deles é a pausa daquele momento para o café. Esse foi o maior desafio e o pessoal abraçou muito bem", complementa Emanuelle. Mesmo que inicial, eles já percebem um movimento dos consumidores em, à medida que estão retomando suas rotinas, apoiarem os negócios locais. "Tem esse senso coletivo, do pessoal apoiar as cafeterias que tem um pouco mais de carinho, mas também estão buscando um senso de normalidade no meio de tudo que está acontecendo. As pessoas querem ter um pouquinho de rotina", avalia Giancarlo.

A ação da Brio e Abuela, inspirada pelo La Cabane e Limão Bergamota, evidencia a união do segmento de cafeterias de Porto Alegre. "Nós dois viemos de outras áreas, e foi isso o que me fez sair da minha profissão e entrar no ramo da cafeteria. Não foi só pelo café. Foi porque eu vi nesse meio uma coisa que eu não via em outros lugares. Isso de todo mundo ir junto, se ajudar", diz Stéfani, destacando que, mesmo negócios que foram afetados, estão mobilizados por quem teve impactos mais severos. “São cafeterias que também estão precisando, que por mais que elas não tenham sido atingidas, o movimento caiu, o dia a dia foi atingido. Não é fácil fazer essa roda girar. Apesar de estarem passando por um momento difícil, abrir a porta para uma cafeteria que esteja precisando um pouquinho mais é sem explicação. Estão abrindo parte da rentabilidade para dar para o outro”, pontua Stéfani. “ Apesar de termos públicos diferentes, é legal ver que existe um público que é do café especial, que abraça todas as cafeterias ”, completa Emanuelle

Em fase de limpeza, os sócios do Abuela ainda não sabem quando retomarão a operação da cafeteria. O plano, agora, é canalizar esforços para voltar com a torrefação. "A perspectiva de reabertura da cafeteria ainda não temos neste curto prazo. Mas a torrefação a gente quer estruturar de novo, mesmo que de portas fechadas, para atender os clientes que temos de cafeterias. Com o espaço afetado, ficamos sem as duas frentes da operação", pondera Giancarlo, pontuando que essas dificuldades tornam ainda mais importante o gesto de Emanuelle. "Por isso foi tão gratificante ter tido essa oportunidade de ter um momento de respiro, esse momento de troca com os clientes, entrar um pouco de caixa", diz, complementado por Stéfani. "E matar a saudade de fazer café", afirma a empreendedora.