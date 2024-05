Projeto divulga negócios de gastronomia afetados pela enchente em Porto Alegre

Pensando em apoiar os negócios de gastronomia atingidos pela enchente em Porto Alegre, Ju Palma, que comanda a Palma Conteúdo, empresa focada em gestão de redes sociais para negócios do segmento, criou o projeto Apoia Gastronomia (@apoiagastronomiapoa). A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade às operações afetadas e entender quais as demandas de cada negócio.

O insight para criar o projeto veio a partir da impossibilidade de atuar na linha de frente no amparo às vítimas das enchentes. Ju conta que, próximo do feriado de 1 de maio, data que marca o início dos impactos da enchente no Estado, foi a Curitiba e ficou impossibilidade de retornar para Porto Alegre. "Fiquei angustiada de não saber como ajudar vendo amigos colocando a mão na massa, indo para a linha de frente, e só conseguia ajudar doando dinheiro e compartilhando no Instagram", conta.

LEIA TAMBÉM > Bar de Porto Alegre inspirado no Uruguai passa a operar como cantina com café e medialunas

Assim, surgiu a ideia de usar a sua expertise na produção de conteúdo para gastronomia como um ativo para ajudar restaurantes e bares neste momento. "Além dos meus clientes de gastronomia, comecei a reparar que vários bares e restaurantes que frequento, empreendedores de gastronomia que consumo, tiveram suas casas ou seus negócios alagados, ou estavam fechados por causa da falta de fornecimento de água. Vi várias iniciativas surgindo, de apoiar os negócios e os produtores gaúchos. Como já trabalho com gastronomia, resolvi criar esse para ajudar os bares e restaurantes desse ramo", explica.

formulário, Ju recolhe informações sobre os negócios atingidos e entende o que mais precisam neste momento: ajuda na limpeza, retomar o fluxo de clientes, doações em dinheiro. Através do Instagram (@apoiagastronomiapoa), ela compartilha informações sobre as operações, como a proposta do negócio, de que forma estão operando e quais foram os principais impactos. "Com o passar dos dias, quero trazer mais conteúdos. Não quero que esse Instagram seja só um guia de lugares, mas que a gente possa trazer outros conteúdos sobre esse momento e achar maneiras de ajudar esses lugares", pondera a empreendedora. Através de um, Ju recolhe informações sobre os negócios atingidos e entende o que mais precisam neste momento: ajuda na limpeza, retomar o fluxo de clientes, doações em dinheiro. Através do Instagram (), ela compartilha informações sobre as operações, como a proposta do negócio, de que forma estão operando e quais foram os principais impactos. "Com o passar dos dias, quero trazer mais conteúdos. Não quero que esse Instagram seja só um guia de lugares, mas que a gente possa trazer outros conteúdos sobre esse momento e", pondera a empreendedora.

LEIA TAMBÉM > Aplicativo facilita a doação de marmitas para as vítimas das enchentes