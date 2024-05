Bar de Porto Alegre inspirado no Uruguai passa a operar como cantina com café e medialunas

O novo formato tem pratos para almoço e lanches, todos típicos do país vizinho. Além disso, a operação passou a servir o café da Moa, cafeteria do Centro Histórico de Porto Alegre O momento adverso trazido pelas enchentes exige adaptação de negócios impactados de forma direta ou indireta pela tragédia climática. O Tú Bar , negócio inspirado no Uruguai que opera desde outubro de 2023 na rua Doutor Alcídes Cruz, nº 13, no bairro Santa Cecília, está, desde a última sexta-feira, 17 de maio, abrindo durante o dia.. Além disso, a operação passou a servir o café da Moa, cafeteria do Centro Histórico de Porto Alegre

Moa Cafeteria. A empreendedora conta que, pela localização, nenhum dos negócios foi afetado pela água, mas sim pela falta de luz e de água. Nos primeiros dias de operação fechada, Sophia se envolveu de forma voluntária na produção de marmitas na Sogipa. "Quando vi, era quase dia 20 de maio e tinha muito boleto para pagar. Decidi vir ver se água já tinha voltado", conta sobre a retomada. Assim, veio a ideia de tirar uma iniciativa da gaveta. "O Tú Cantina era um projeto que já estava guardado para um certo momento e o Tú Bar abrir de dia também. Vim com a proposta, porque não estava seguro abrir de noite ainda, então decidi colocar o Tú Cantina com o café da Moa para arrecadar um pouco de grana para as gurias enquanto elas estavam fechadas", diz Sophia sobre a Moa, que voltou a operar na última terça-feira (21). Sophia Corá, proprietária do Tú Bar, é também sócia da. A empreendedora conta que, pela localização, nenhum dos negócios foi afetado pela água, mas sim pela falta de luz e de água. Nos primeiros dias de operação fechada, Sophia se envolveu de forma voluntária na produção de marmitas na Sogipa. "Quando vi, era quase dia 20 de maio e tinha muito boleto para pagar. Decidi vir ver se água já tinha voltado", conta sobre a retomada. Assim, veio a ideia de tirar uma iniciativa da gaveta. "e o Tú Bar abrir de dia também. Vim com a proposta, porque não estava seguro abrir de noite ainda, então decidi colocar o Tú Cantina com o café da Moa para arrecadar um pouco de grana para as gurias enquanto elas estavam fechadas", diz Sophia sobre a Moa, que voltou a operar na última terça-feira (21).

O Tú Cantina, conta a empreendedora, segue a inspiração uruguaia. Entre os lanches, o destaque são as medialunas, que têm versão salgada recheada com frango e queijo uruguaio, que custa R$ 18,00, e com doce de leite, que sai por R$ 16,00. A nova versão da operação conta também com prato do dia, que sai por R$ 36,00. "Por enquanto, tem sido bife à milanesa com batata frita, que é o que temos força de estoque. Essa semana também vai sair pancho. Seguiu a tendência uruguaia, só está mais simples e com preço mais razoável para meio-dia", pondera Sophia.

A ideia da empreendedora é que a operação diurna seja temporária. "Imagino ficar de um a dois meses com esse projeto. O frio pesado vai vir agora, isso espanta um pouco as pessoas da noite, então vou abraçar a ideia por no máximo dois meses", diz Sophia, que seguirá com a colaboração entre os negócios. "Vamos continuar servindo o café enquanto estivermos diurnas. Enquanto existir Tú Cantina, vai ter Moa aqui dentro", garante sobre a venda de cafés, que é 100% revertida para a operação do Centro Histórico. Além disso, ela destaca que a iniciativa é uma alternativa para o momento, já que a ideia é, assim que sentir que a cidade está mais segura, voltar para a operação noturna. " Foi pensado para continuar rodando, mas em segurança ", afirma.

Como uma empreendedora de Porto Alegre, Sophia avalia que as mudanças trazidas pelas enchentes ainda reverberarão nos negócios da Capital. "Sempre tive pretensão de ter outros negócios, agora já fico com medo, pensando como vão ser os próximos anos. Vi muitos amigos perdendo tudo e pensei que se talvez tivesse entrado água aqui, não abriria de novo. Nem por receio, mas é muito desgaste", pondera sobre o cenário. "Vai ter o impacto disso nos próximos meses. Muita gente desempregada, muito negócio fechando e não reabrindo, as zonas esvaziando de novo. Acho que vai acontecer uma murchada de pessoas com gana e força para abrir negócios novos e diferentes", acredita.

No entanto, encontrar alternativas, como o Tú Cantina, é uma estratégia para seguir o negócio mesmo em um momento tão adverso. A ideia, conta Sophia, foi abraçada pela clientela do bar e aproximou a operação de novos públicos. "Veio muita gente prestigiar. Clientes da noite vieram de dia. Mas o que é legal é a surpresa de quem nunca viu a gente de porta aberta passando e perguntando se somos novos, mas já estamos aqui há seis meses, mas operamos só de noite. É um jeito de manter vivo e, ao mesmo tempo, uma grande novidade. Sempre falo que Porto Alegre é uma cidade que é viciada em novidade, então é até bom mexer um pouco. A cidade mudou um pouco, a gente muda também", reflete.