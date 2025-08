Agência de Porto Alegre celebra 25 anos com adaptações às mudanças tecnológicas

Fundada no ano 2000, a Agência Pense (@agenciapense.com.br) nasceu como Pense Desing, uma iniciativa focada em diagramação criada pelo publicitário Rogério Fraga. Estudante na Pucrs, foi convidado por um professor para um estágio em uma agência de design e, pela primeira vez, teve contato com o uso de computadores para a produção de materiais gráficos. A paixão pela atividade foi instantânea e, ao lado de sua esposa Eneida Severo, Rogério abriu seu próprio negócio na virada do milênio.



No início, os serviços oferecidos pela agência eram voltados a produtos físicos. Folders, panfletos, cartões de visita, além de diagramações para revistas e jornais. “Tinha só um computadorzinho para fazer tudo, e era suficiente. Nós tínhamos vários clientes e era um trabalho muito mais gráfico. Fazíamos catálogos, folhetos”, lembra Rogério.

LEIA TAMBÉM > De funcionários a sócios: conheça a história de empreendedores à frente de pizzaria de Porto Alegre

As mudanças não demoraram a acontecer. Com a digitalização de diversos processos e a democratização do acesso à internet, o fim dos anos 2000 foi de muitas transformações. “Naturalmente, começamos a trabalhar menos com gráfica. As demandas diminuíram e começaram a crescer os pedidos de desenvolvimento de sites e email marketing. Foi ali que a gente percebeu a guinada para o digital”, conta Rogério sobre a virada da década, em 2010.

Eneida Severo e Rogério Fraga são os nomes à frente da Agência Pense ARQUIVO PESSOAL/JC



Uma década depois, uma nova mudança de rumos. Desta vez, a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do RS (Sogirgs), cliente da agência, solicitou uma repaginação no site e um serviço até então inédito para Rogério: gestão das redes sociais. “Contratamos um profissional para isso e começamos a estudar este segmento, e naturalmente começaram a surgir outras empresas procurando isso; 10 anos depois, a ficha caiu de novo, que estávamos indo para outra etapa da Pense”, revela o publicitário sobre o crescimento do marketing digital. Uma década depois, uma nova mudança de rumos. Desta vez, a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do RS (Sogirgs), cliente da agência, solicitou uma repaginação no site e um serviço até então inédito para Rogério: gestão das redes sociais. “Contratamos um profissional para isso e começamos a estudar este segmento, e naturalmente começaram a surgir outras empresas procurando isso;”, revela o publicitário sobre o crescimento do marketing digital.

LEIA TAMBÉM > Iniciativa em Porto Alegre ensina idioma italiano através da gastronomia típica do país



Em 2020, a mudança tomou forma. A Pense Design não era mais a mesma, e o nome já não comunicava os serviços ofertados. “A gente não é mais um estúdio de design, a coisa ampliou, evoluiu. Mesmo assim, nosso apelido Pense já estava consolidado. Então, para marcar este reposicionamento, mudamos para Agência Pense. A pandemia acelerou ainda mais essa mudança. De repente, estávamos transmitindo eventos online”, comenta Rogério.



As mudanças ao longo dos anos foram acompanhadas por clientes importantes da Pense. As necessidades trazidas por eles é que guiaram os novos serviços. Além da Sogirgs, a Datacom foi um dos primeiros clientes da agência e segue até hoje. Em 2017, fizeram uma alteração em toda a identidade visual. Já o escritório Garcia e Garcia Advogados Associados foi o responsável por inaugurar, em 2016, o serviço de endomarketing (marketing institucional interno) na agência. Em 2020, a mudança tomou forma. A Pense Design não era mais a mesma, e o nome já não comunicava os serviços ofertados. “. Mesmo assim, nosso apelido Pense já estava consolidado. Então, para marcar este reposicionamento, mudamos para Agência Pense. A pandemia acelerou ainda mais essa mudança. De repente, estávamos transmitindo eventos online”, comenta Rogério.As mudanças ao longo dos anos foram acompanhadas por clientes importantes da Pense. As necessidades trazidas por eles é que guiaram os novos serviços. Além da Sogirgs, a Datacom foi um dos primeiros clientes da agência e segue até hoje. Em 2017, fizeram uma alteração em toda a identidade visual. Já o escritório Garcia e Garcia Advogados Associados foi o responsável por inaugurar, em 2016, o serviço de endomarketing (marketing institucional interno) na agência.

Mesmo com todas as transformações ocorridas ao longo dos anos, Rogério enxerga que o destaque da Pense é compreender as necessidades dos clientes e identificar como podem auxiliar. "Nosso diferencial é a responsabilidade. Com o cliente, com o andamento das demandas, com os prazos. Responsabilidade é a palavra que nos define ", enfatiza.

LEIA TAMBÉM > Nova pizzaria harmoniza sabor e jazz através de playlists personalizadas

Mudanças no futuro

As mudanças tecnológicas não param de acontecer. Pelo contrário, o avanço é cada vez mais veloz. Como alguém com experiência em se adaptar aos novos cenários, Rogério enxerga as Inteligências Artificiais como um processo irreversível. “Nós já utilizamos no desenvolvimento de sites, no tratamento de imagens, e o uso só tende a aumentar. Sempre participamos de palestras e encontros sobre isso, para estarmos atualizados. Já passamos do estágio da novidade, agora estamos tentando entender os próximos passos”, analisa.



Para acessar os serviços, o portfólio e saber mais informações sobre a Agência Pense, acesse o site agenciapense.com.br ou entre em contato pelo email contato@agenciapense.com.br ou WhatsApp (51) 3022-2830.