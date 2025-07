Nova pizzaria harmoniza sabor e jazz através de playlists personalizadas 

Jazz Pizza (@pizzariajazz), localizado no bairro Petrópolis. A ideia surgiu dos sócios Eduardo Mallmann e Aline Bergmann, que além de já explorarem o mundo do empreendedorismo juntos há duas décadas, compartilham o amor pelo estilo musical.



À frente de outros negócios, Eduardo conta que há 20 anos os dois abriam as portas do Pueblo Casa Mexicana, e que, nesse ínterim, inauguraram outras iniciativas ao lado de mais colaboradores, como o Complex e o Mercado Paralelo — operação que foi totalmente perdida nas águas de 2024.



“ A Jazz surgiu como uma oportunidade de recomeço, perdemos quatro negócios na enchente. É também uma oportunidade de ressignificar alguns equipamentos que conseguimos salvar naquele período ”, conta. Eduardo explica que viviam um processo de retomar o trabalho com o que havia sobrado quando surgiu uma loja em frente ao Pueblo na Avenida Ijuí.



A nova produção funciona apenas por meio de entrega e o empreendedor aponta para os desafios de ingressar em um mercado tão competitivo. “É difícil para uma marca nova, tem muita gente e dentro de uma economia que ainda está devagar”, explica. Eduardo descreve também os diferenciais do novo produto. “Trabalhamos apenas com produtos muito selecionados, a nossa farinha é de longa fermentação, nossos tomates são San Marzano, que deixa o molho incrível", explicita.



Para além disso, a experiência da clientela é um dos focos do empreendimento. “Linkamos com o jazz, com uma trilha sonora. Junto da caixa, entregamos um QR code dá acesso playlist. Acreditamos que combina muito: um jazz, uma pizza, um vinho e uma noite legal”, conclui Eduardo.



E a identidade visual nasceu em ambiente propício: um show de jazz. O empreendedor conta que estava com a sócia no Poa Jazz Festival, quando a ideia de unir os dois elementos centrais do negócio surgiu. “Já queríamos fazer pizza e estávamos à procura de um nome. ‘E se for Jazz?’ Acho que tem tudo a ver. É muito democrático, o Jazz permeia todos os lugares”, expressa.



O conceito evoluiu e, hoje, quem pede uma pizza da marca para provar recebe uma caixa que simula, em seu visual, um disco musical. Na caixa há um QR, que leva o cliente diretamente para uma das playlists criadas especialmente para harmonizar som e sabor . O desenvolvimento visual e a curadoria auditiva foram pensados pelos próprios empreendedores. “Tem três trilhas no nosso Spotify, a pessoa pode ir curtindo. Eu e a Aline fomos pensando tudo, brincamos de desenhar e buscar referências. É um produto bem cuidado e desenvolvido aos poucos. Isso para que desse resultado futuramente, acreditamos muito, mas sabemos que irá crescer devagarinho e ter a sua própria história”, descreve Eduardo.



Fazendo jus ao sabor preferido do brasileiro — conforme pesquisa feita para a Abia (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos) no último ano —, a calabresa é o carro-chefe da casa, seguida da marguerita. O empreendedor destaca também sabores especiais como carne de panela, portuguesa, pepperoni e aqueles que levam palmito. A pizza tem o tamanho único de 35 com, e os valores variam entre R$ 68,00 e R$ 100,00.



“Estamos com um bom número de recompras, o que é um grande sinal. Estamos recebendo retornos positivos. Se o produto é bom e as pessoas pedem de novo, é o que importa”, descreve Eduardo. “Esse é um ano de recomeço aqui no Rio Grande do Sul, estamos vivendo tudo aos poucos. A Jazz é uma filha da enchente, como pode-se dizer; é um negócio de retorno ”, reflete.

Horário de funcionamento

A Jazz Pizza está no Ifood e também conta com um delivery próprio. O operação funciona todos os dias, das 18h às 22h30min.