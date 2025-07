Pizzaria de Porto Alegre realiza competição com influenciadores digitais

A Pizzaria Ferradura, marca do grupo Leiteria inaugurada em julho, dá início a um projeto inédito, a Copa Ferradura. A competição reúne criatividade, gastronomia e influência digital. Nove influenciadores foram selecionados para criar seu próprio sabor de pizza - salgada ou doce - e participar de uma jornada culinária colaborativa. Ao longo dos meses de julho e agosto, esses criadores digitais participarão de encontros mediados por chefs convidados, que os auxiliarão na concepção e execução das receitas. Os encontros terão caráter formativo e imersivo, abordando temas como combinação de ingredientes, técnicas de preparo e identidade gastronômica.

As pizzas autorais serão lançadas oficialmente entre agosto e setembro, período em que estarão disponíveis no cardápio da Ferradura para que o público possa prová-las e votar em suas favoritas. Ao final da competição, a pizza mais vendida será incorporada ao cardápio fixo da casa, e o criador responsável por ela será premiado com um valor em dinheiro.

LEIA TAMBÉM > Barista de Porto Alegre abrirá café no Bom Fim e compartilha jornada nas redes sociais



“A Copa Ferradura é um projeto transmídia, no qual os criadores de conteúdo imprimem sua identidade, narrativa e personalidade. Com isso, conseguimos explorar diferentes plataformas, como TikTok, Instagram e YouTube e alcançar novos públicos, que talvez ainda não conheçam a marca e nossos sabores”, destaca João Finamor, professor de marketing digital e consultor de marketing de influência, que lidera a ação.

O primeiro encontro ocorreu na terça-feira (15) e reuniu os influenciadores Luisa Ramirez, Gustavo Keunecke e Paulinha Moraes, representada por Francine Cercal, que foram orientados pelo chef Ícaro Conceição. Inspirados por viagens, memórias afetivas e toques de criatividade, os participantes desenvolveram sabores únicos, como uma pizza de bacon com quatro queijos, outra com base branca, mortadela, burrata de búfala, pistache e raspas de limão-siciliano, além de uma versão doce feita com chocolate branco, geleia de bergamota e sementes de avelã.

LEIA TAMBÉM > Primeiro cat café da Zona Sul de Porto Alegre abre com proposta de adoção responsável

Além desses criadores, mais seis influenciadores integrarão a ação. Pam Zottis, Kandi Bertotto, Gabriela Herrera, Jaque Pegoraro, Léo Maia e Luciano Medeiros participarão dos próximos encontros, que também serão mediados pelos chefs Juliana Corrêa e Fabrício Freitas.