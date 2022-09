No coração do Petrópolis, Pueblo celebra relação com os moradores do bairro

Com mais de uma década no bairro Petrópolis, o restaurante mexicano Pueblo é tocado pelo casal Aline Bergmann e Eduardo Mallmann, que buscam fazer do local um espaço de encontro entre os moradores.

Aline é jornalista, e, apesar de ter experiências na área, foi trabalhando como garçonete em um estabelecimento de temática mexicana em Nova York que ela adquiriu o gosto pela área da gastronomia.

Os sócios moraram juntos na cidade norte-americana em 2002, voltaram para o Brasil em 2004 e começaram a pensar no desenvolvimento do negócio.

"Era uma época que Porto Alegre estava começando a descobrir novos restaurantes, foi uma geração que trouxe algumas novidades na gastronomia, que quebrou um pouco aquela coisa de churrascaria", comenta Eduardo.

A sócia explica que nunca pensou em empreender, mas a experiência do marido em administração de empresas deu uma segurança de que investir no próprio negócio seria uma boa alternativa para construir uma carreira na capital gaúcha. Eduardo morava no bairro Petrópolis, por isso escolheram o lugar para ser o ponto do estabelecimento, que abriu as portas em 2005 com apenas 10 mesas.

"Acredito nessa proposta de um restaurante mexicano mais acolhedor, não tão festivo, um restaurante que a gente gostaria de ir como cliente. Sentia muita falta disso quando voltei, aí o Eduardo deu a ideia da gente fazer esse lugar", afirma Aline.

Um ano depois o negócio cresceu e, com pouco tempo de vida, a casa já recebia 8 mil clientes por mês em 20 mesas.

Os empreendedores comentam que a pandemia não foi um período fácil para o restaurante, que permaneceu fechado contando apenas com a tele-entrega. O Pueblo já voltou a abrir normalmente, mas Eduardo afirma que eles ainda recebem muitos pedidos para delivery, por volta de 3 mil mensais, o que representa cerca de 60% do faturamento do restaurante.

A dupla percebe o crescimento do bairro Petrópolis de maneira muito positiva, não só para os moradores, mas para os outros estabelecimentos também.

"Quanto mais pessoas empreendendo no lugar, mais vivo ele fica. Tudo fica melhor, segurança, vizinhança, e eu acho que a gente ajudou nessa construção", comenta Aline. Eduardo afirma que, depois de todo o sucesso do Pueblo, ele acabou virando um negócio característico do bairro, o que para os donos, é motivo de comemoração.

"Acredito que para a longevidade de qualquer negócio, ele tem que virar um restaurante de bairro, tem que ser um lugar da galera que está perto, que está aqui. Claro que hoje tem a tele-entrega, mas ele virou esse tipo de restaurante e isso é muito legal", explica o sócio.

O casal espera que o Petrópolis se torne um ponto de entretenimento e gastronomia importante em Porto Alegre. Eles reforçam que não pretendem levar o restaurante para outro lugar. "É isso que fortalece qualquer região, as pessoas transitando na rua, vivendo o seu bairro. Sempre ficamos muito felizes quando abre alguma coisa. Para o Pueblo isso é muito bom", afirma Aline.